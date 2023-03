In der UEFA Champions League der Frauen bekommt es der VfL Wolfsburg heute mit Paris Saint-Germain zu tun. Hier gibt's das Duell im Liveticker!

Können es die Frauen des VfL Wolfsburg dem FC Bayern gleichtun und mit einem Sieg in die K.o.-Phase starten? Die Antwort bekommt Ihr hier!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

PSG vs. VfL Wolfsburg: UEFA Champions League der Frauen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Bundesliga steht derzeit Wolfsburg an erster Stelle, während Paris in der Division 1 Feminine nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer Olympique Lyon liegt. Beide Teams haben in letzter Zeit gute Leistungen gezeigt: Die Gastgeberinnen haben acht der vergangenen zehn Spiele gewonnen (bei einem Unentschieden und einer Niederlage), Wolfsburg hat bei der gleichen Anzahl von Siegen zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

Vor Beginn: Gespielt wird heute im Parc des Princes in der französischen Hauptstadt, ab 21 Uhr geht's dort rund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Hinspiel zwischen PSG und dem VfL Wolfsburg im Viertelfinale der UEFA Champions League der Frauen!

PSG vs. VfL Wolfsburg: UEFA Champions League der Frauen heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Partie zwischen Paris und Wolfsburg live sehen möchtet, habt Ihr eine Anlaufstelle: DAZN. Anders als ihr es vielleicht gewohnt seid, könnt Ihr das Duell beim Streamingdienst allerdings vollkommen gratis verfolgen, nämlich über die neue Plattform DAZN RISE. Diese widmet sich ausschließlich dem Frauensport und kann via Samsung TV Plus und waipu.tv empfangen werden. Um 20.45 geht's dort mit diesem Team los:

Kommentator: Christoph Fetzer

Christoph Fetzer Expertin: Turid Knaak

Auch über YouTube könnt Ihr das Ganze streamen, der Kanal heißt DAZN UEFA Women's Champions League.

Zu guter Letzt könnt Ihr auch mit Eurem regulären DAZN-Abo auf die Partie zugreifen. Hier gibt's mehr Infos zu DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

