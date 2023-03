Die Frauen des VfL Wolfsburg sind heute in der Champions League bei Paris St. Germain zu Gast. Wo Ihr das Viertelfinale live im TV und Livestream verfolgen könnt? Das erfahrt Ihr hier.

Nach einer dreimonatigen Champions-League-Pause geht es im prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb seit gestern endlich weiter. Am heutigen Mittwoch müssen die Frauen des VfL Wolfsburg bei Paris St. Germain ran, gespielt wird ab 21 Uhr im Parc des Princes in Paris.

Spannend dürfte es im VF-Hinspiel allemal zugehen. Die Wölfe belegen in der Bundesliga aktuell Rang eins, Paris hängt in der Division 1 Feminine nur einen Punkt hinter Tabellenführer Olympique Lyon. Dementsprechend blicken beide Teams auch auf eine gute jüngere Historie zurück: Die Gastgeberinnen haben von den jüngsten zehn Partien acht gewonnen (1 Remis, 1 Niederlage), Wolfsburg hat bei der gleichen Zahl von Siegen zwei Niederlagen zu verbuchen.

Wenn Ihr nun wissen möchtet, wo Ihr das Spektakel heute live und in Farbe sehen könnt, lest einfach weiter!

PSG vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Duell von Paris und Wolfsburg heute leider nicht verfolgen, dafür ist der Pay-TV-Sender DAZN1 am Start.

Online sieht die Situation anders aus! Das Spiel wird nämlich vollkommen kostenfrei von DAZN übertragen, und zwar auf der neuen Plattform DAZN RISE, einem 24/7-Kanal in Deutschland und Österreich, der reihenweise Frauensport bietet. Das Programm könnt Ihr via Samsung TV Plus und waipu.tv empfangen. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 20.45 Uhr, starten die Vorberichte mit folgendem Team:

Kommentator: Christoph Fetzer

Christoph Fetzer Expertin: Turid Knaak

Die gleiche Übertragung ist auch über den Youtube-Kanal DAZN UEFA Women's Champions League verfügbar.

© imago images Der VfL Wolfsburg ist bei Paris St. Germain zu Gast.

Wenn Ihr ein DAZN-Abo habt, könnt Ihr natürlich auch damit auf die Sendung zugreifen. Außerdem werden zahlreiche Sportevents angeboten, darunter beispielsweise Herrenfußball aus der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division. Mehr zu DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World gibt's hier.

PSG vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

PSG vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Wichtigste Infos

Wettbewerb: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Duell: Paris St. Germain vs. VfL Wolfsburg

Paris St. Germain vs. VfL Wolfsburg Datum: 22. März 2022

22. März 2022 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung im TV: DAZN1

Übertragung im Livestream: DAZN, DAZN Rise, YouTube

Champions League, Frauen: Die Partien im Viertelfinale