Topspiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München empfängt heute in der Frauen-Bundesliga den Tabellenführer VfL Wolfsburg. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Frauen-Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 25. März, so richtig zur Sache. Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München stehen sich um 17.55 Uhr der Tabellenerste und -zweite auf dem FC Bayern Campus in München gegenüber.

Im Kampf um die Meisterschaft könnte eine Vorentscheidung fallen, sollte der VfL die Münchnerinnen bezwingen. Nach 15 Spielen trennen die beiden Mannschaften zwar lediglich zwei Punkte, allerdings haben die Runden davor schon bewiesen, dass sowohl die Wölfinnen als auch die Bayern selten Punkte liegen lassen - beide haben erst eine Niederlage hinnehmen müssen, der FCB trennte sich zudem einmal unentschieden, Wolfsburg noch gar nicht.

An Selbstvertrauen mangelt es also auf beiden Seiten nicht, vor allem da beide Topteams unter der Woche schon im Viertelfinale der Champions League Erfolge feiern konnten. Der FC Bayern bezwang Arsenal 1:0, Wolfsburg setzte sich gegen Paris Saint-Germain 1:0 durch.

Das Spiel in der Hinrunde gewann Wolfsburg 2:1.

© getty Der VfL Wolfsburg kann mit einem Sieg über den FC Bayern einen wichtigen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Frauen Bundesliga im TV und Livestream

Zum Glück aller Fans werden heute gleich mehrere Möglichkeiten geboten, das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga live zu verfolgen.

Um die kostenlose Variante kümmert sich die ARD, die das Duell im Free-TV und im Livestream bei sportschau.de anbietet. Die Vorberichte werden um 17.45 Uhr gezeigt, Claus Lufen fungiert dabei als Moderator. Bernd Schmelzer kommentiert dann das Spiel mit der Expertin Nia Künzer.

Außerdem ist der Kampf um die Tabellenführung auch bei Magenta Sport zu sehen. Dort geht es um 17.30 Uhr mit Martin Piller als Kommentator und Simon Köpfer als Moderator los.

Weiters bieten auch OneFootball und der FC Bayern selbst bei FCB.tv die Partie an.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Frauen Bundesliga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Frauen-Bundesliga

Frauen-Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 25. März 2023

25. März 2023 Uhrzeit: 17.55 Uhr

17.55 Uhr Ort: FC Bayern Campus, München

FC Bayern Campus, München TV: Magenta Sport, ARD

Livestream: Magenta Sport, ARD, OneFootball, FC Bayern.tv

Frauen-Bundesliga: Die Tabelle am 16. Spieltag