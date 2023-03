Für die Frauen des FC Bayern München geht es in der Champions League heute gegen Arsenal WFC zur Sache. Wir verraten, wo Ihr das Viertelfinale live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach knapp drei Monaten Pause geht es in der Champions League der Frauen weiter! Auf dem Programmplan: das Viertelfinale. Der FC Bayern München empfängt Arsenal WFC heute in der heimischen Allianz Arena, ab 18.45 Uhr rollt dort der Ball.

Die Münchnerinnen haben sie sich in der Gruppenphase mit fünf Siegen aus sechs Spielen hinter dem FC Barcelona als Zweite für die K.o.-Runde qualifiziert, die Gunners haben ihre Gruppe für sich entschieden. Dafür läuft es für Arsenal aktuell ein wenig schlechter: Während Bayern die jüngsten 12 Pflichtspiele gewonnen hat, verlor London zwei aus sechs Spielen und erreichte zweimal nur ein Remis.

Ihr möchtet das Spiel des FC Bayern gegen Arsenal heute live und in Farbe sehen? Wir verraten, wie das funktioniert!

FC Bayern München vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Im TV läuft das heutige Viertelfinale lediglich gegen eine Gebühr: Der Pay-TV-Sender DAZN1 ist mit von der Partie.

Aber Ihr habt Glück: Bayern vs. Arsenal wird nämlich vollkommen gratis von DAZN übertragen! Normalerweise erfordert der Zugang zur Plattform eine kostenpflichtige Anmeldung, in diesem Fall aber nicht: für das heutige Duell ist DAZN RISE zuständig, ein 24/7-Kanal in Deutschland und Österreich, der sich ausschließlich dem Frauensport widmet. Zugreifen könnt Ihr gratis über Samsung TV Plus und waipu.tv. Folgendes Team ist ab 18.30 Uhr im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Josephine Henning

Josephine Henning Reporter: Andres Veredas

Auch auf Youtube gibt es eine kostenfreie Übertragung, und zwar auf dem Kanal DAZN UEFA Women's Champions League.

Natürlich ist die Partie auch ganz regulär im Rahmen eines DAZN-Abos verfügbar. Dort bekommt Ihr darüber hinaus auch Herren-Fußball aus der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division und viele weitere Sport-Events geboten. Hier gibt's Infos zu DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

