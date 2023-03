In der UEFA Champions League der Frauen treffen heute der Arsenal WFC und der FC Bayern München zum Viertelfinal-Rückspiel aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Viertelfinale der UEFA Champions League fallen am heutigen Mittwoch, den 29. März, die ersten Entscheidungen. Wenn der Arsenal WFC und der FC Bayern München um 21 Uhr im Londoner Emirates Stadium aufeinandertreffen, steht ein Halbfinalticket auf dem Spiel.

Die Münchnerinnen, die am vergangenen Wochenende mit einem wichtigen 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen haben, konnten sich auch in der Königsklasse vor einer Woche eine gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel verschaffen. In der heimischen Allianz Arena erzielte Lea Schüller den 1:0 Siegtreffer gegen Arsenal.

Arsenal vs. FC Bayern München, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Die UEFA Champions League der Frauen ist bei DAZN zu Hause. Aus diesem Grund ist der Streamingdienst heute auch für die Übertragung des Rückspiels zwischen Arsenal und Bayern München verantwortlich. Christoph Fetzer wird dafür als Kommentator eingesetzt, Almuth Schult nimmt die Rolle der Expertin ein.

© getty Der FC Bayern geht nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel und dem Sieg über Wolfsburg in der Bundesliga heute mit reichlich Selbstvertrauen ins Rückspiel gegen Arsenal.

Obwohl DAZN grundsätzlich ein kostenpflichtiger Anbieter ist, der drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung stellt: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World, lässt sich das Rückspiel heute auch gratis verfolgen - über den neuen Sender DAZN Rise. Nutzerinnen und Nutzer von waipu.tv können diesen Sender nutzen, aber auch mit Samsung TV Plus ist es möglich.

Weiters stellt das "Netflix des Sports" auch auf YouTube eine gratis Live-Übertragung zur Verfügung. Der Kanal dafür heißt: DAZN UEFA Women's Champions League.

Alle anderen können über den herkömmlichen Weg auf der DAZN-Plattform zu ihrem Ziel gelangen.

Arsenal vs. FC Bayern München, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Arsenal vs. FC Bayern München, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Arsenal vs. FC Bayern München

Arsenal vs. FC Bayern München Wettbewerb: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Spielrunde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 29. März 2023

29. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London Übertragung: DAZN, YouTube (auf DAZN UEFA Women's Champions League), DAZN Rise

UEFA Champions League der Frauen: Das Viertelfinale im Überblick