Arsenal vs. FC Bayern München: Triple-Traum geplatzt! FCB-Frauen ohne Chance gegen die Gunners

Der Traum vom Triple ist geplatzt: Die Fußballerinnen von Bayern München haben das Halbfinale der Champions League verpasst. Die Bundesliga-Spitzenreiterinnen verloren im Regen von London das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal verdient mit 0:2 (0:2), Frida Maanum mit einem Traumtor (20.) und Stina Blackstenius per Kopf (26.) trafen für die Gunners. Bayern war hingegen so gut wie chancenlos.

Damit hoffte die Mannschaft von Trainer Alexander Straus nach dem 1:0 aus dem Hinspiel vergeblich auf den Einzug in die nächste Runde. Arsenal trifft nun auf den VfL Wolfsburg oder Paris St. Germain.

Vier Tage nach dem 1:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Wolfsburg legten die Bayern einen nervösen Start hin, sie leisteten sich einige unnötige Fehler, Arsenal war die aktivere Mannschaft. Die Führung von Maanum aus der Distanz war ebenso schön wie verdient, Tuva Hansen hatte sich im Spielaufbau einen fahrlässigen Fehlpass geleistet.

Zuvor war der FC Bayern sieben Pflichtspiele in Serie ohne Gegentor geblieben, ein Weckruf war der Rückschlag aber nicht. Die englischen Vizemeisterinnen waren hingegen hellwach und agierten mit viel Power, so baute Blackstenius die Führung noch vor der Pause aus. Torhüterin Maria Grohs verhinderte mit starken Paraden sogar noch Schlimmeres.

Bayerns Offensive um die Nationalspielerinnen Lea Schüller und Klara Bühl arbeitete sich mit der Zeit besser in die Partie, die klareren Chancen spielten sich aber weiter die Gastgeberinnen heraus. Caitlin Foord (74.) vergab allerdings freistehend.

Wolfsburg, das zweite deutsche Team, kämpft am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen Paris um den Einzug in die nächste Runde. Das Hinspiel im Prinzenpark hatten die Wölfinnen mit 1:0 gewonnen.

Im zweiten Viertelfinale am Dienstag setzte sich der FC Barcelona gegen AS Rom durch. Nach dem 1:0 im Hinspiel gewannen die Katalaninnen das Rückspiel leicht und locker 5:1 (3:0).

FC Arsenal vs. FC Bayern München 2:0 (2:0) Tore 1:0 Frida Maanum (20.), 2:0 Stina Blackstenius (26.) Aufstellung FC Arsenal Zinsberger - Maritz, Williamson, Rafaelle, McCabe (89. Hurtig) - Little (12. Wubben-Moy), Maanum, Wälti - Pelova (77. Wienroiter), Blackstenius (89. Beattie), Foord Aufstellung FC Bayern Grohs - Rall (80. Laurent), Viggosdottir, Kumagai, T. Hansen - Zadrazil (80. Lohmann), Stanway - Kett (65. Damnjanovic), Magull (88. Viljalmsdottir), Bühl - Schüller (88. Rudelic) Gelbe Karten Wubben-Moy (15.), Raffaelle (37.), Stanway (90.+7)

Arsenal vs. FC Bayern München: UEFA Champions League der Frauen im Liveticker zum Nachlesen

Schluss: Das Spiel ist vorbei. Bayern hatte vereinzelte Momente, mit denen die Münchnerinnen sich hätten durchsetzen können. Doch Arsenal war über die kompletten 90 Minuten die deutlich bessere Mannschaft. Das 2:0 ist eigentlich viel zu niedrig - wird den Londonerinnen aber egal sein. Sie stehen im Halbfinale der Champions League. Die Frauen des FC Bayern München sind raus.

90.+7: Stanway schlägt einen Ball weit hinter die Kette - doch die kopfballstarke Beattie köpft den Ball weg. Dann ist Schluss!

90.+7: Gelb für Arsenal-Trainer Eidevall

90.+7: Gelb für Stanway

90.+5: Eine Flanke von links segelt in den Strafraum, doch Arsenals Keeperin schlägt die Kugel aus dem Strafraum. Foord nimmt den Ball auf und setzt zum Konter ab - Viggosdottir steht an der Mittellinie aber stabil und gewinnt das Duell.

90.+4: Ecke für Bayern - auch Grohs ist vorne dabei! Die Flanke fliegt in Richtung der Keeperin, doch eine Londonerin fängt ab. Aus dem rechten Halbfeld flankt Bayern erneut, Viggosdottir kommt zum Kopfball! Doch der geht deutlich links vorbei.

90.+2: Foord dribbelt sich an der linken Eckfahne fest - und holt erst einen Einwurf, danach dann einen Eckball raus. Arsenal will die knappe Führung (kumuliert 2:1) über die Zeit bringen. Die Ecke wird kurz ausgespielt. Es entsteht keine Gefahr, aber viel Zeit geht von der Uhr. Hansen holt einen Einwurf füre Bayern raus - Lohmann verliert den Ball aber schnell.

90.: Sieben Minuten Nachspielzeit!

90.: Flanke von Bayern - Lohmann verlängert per Kopf aufs Tor, doch Zinsberger fängt die Kugel ohne Probleme aus der Luft.

89.: Die neue Rechtsaußen muss vom Platz, sie ist verletzt. Hurtig kommt für sie auf Rechtsaußen. Außerdem ersetzt Beattie Torschützin Blackstenius.

89.: Wechsel bei Arsenal: Hurtig und Beattie für McCabe und Blackstenius

88.: EIne Stürmerin und eine offensive Mittelfeldspielerin gehen vom Platz - und dieselben Positionierungen kommen wieder drauf. Neue Power für die Offensive.

88.: Wechsel bei Bayern: Vilhjalmsdottir und Rudelic für Magull und Schüller

85.: Mit dem Wechsel vor rund zehn Minuten gab es auch bei Arsenal eine Umstellung - jedoch innerhalb des zuvor gespielten 4-3-3. Die neue Rechtsverteidigerin Wienroiter spielt auch tatsächlich rechts hinten. Maritz wechselt auf die linke Seite. Linksverteidigerin McCabe geht diagonal nach rechts vorne.

83.: Williamson geht weit rechts raus und flankt in die Mitte, da will Laurent per Kopf klären, verlängert aber nur auf Foord. Die dribbelt an, doch Hansen klärt sicher im Zweikampf.

82.: Die Bayern wechseln positionsgetreu im neuen 3-4-1-2 und Laurent kommt rechts direkt in die Tiefe, holt einen Eckball heraus. Bühl bringt den Ball mit links in die Mitte. Doch eine Arsenal-Verteidigerin schlägt die Kugel raus.Stanway kommt an den zweiten Ball, doch Foord macht Druck und holt einen Abstoß heraus.

81.: Gelb für Damnjanovic

80.: Wechsel bei Bayern: Laurent und Lohmann für Rall und Zadrazil

79.: Damnjanovic nimmt einen langen Ball im Mittelfeld an, will aufdrehen und wird von Maritz gefoult. Bayerns Stürmerin hätte gerne schnell ausgeführt, doch es gibt einen Wechsel - außerdem sieht Maritz für das taktische Foul die gelbe Karte.

79.: Gelb für Maritz

77.: Neue Power für Arsenal. Mit Laura Wienroiter kommt eine defensivstarke Flügelspielerin, eigentlich gelernter Rechtsverteidigerin, auf den Platz. Bis vor gut einem Jahr spielte sie noch für die TSG Hoffenheim.

77.: Wechsel bei Arsenal: Wienroiter für Pelova

76.: Die Bayern attackieren über rechts, Rall kombiniert mit Schüller - Stanway flankt aus dem Halbfeld, geblockt. Torhüterin Zinsberger fängt auf.

72.: CAITLIN FOORD! Blackstenius dribbelt rechts an, spielt am Strafraum mittig auf Maanum, die traumhaft mit der Hacke links in die Tiefe verlängert - da ist Caitlin Foord komplett alleine, legt sich den Ball zur Mitte zurecht und zirkelt den Ball mit dem rechten Fuß auf den rechten oben Winkel - drüber! Das MUSS das 3:0 sein!

70.: Behandlungspause. Weil es sich um Arsenals Torhüterin handelt, findet diese auf dem Feld statt - die Spielerinnen stärken sich an der Bank mit Getränken.

66.: So ist es. Tuva Hansen wechselt auf die rechte Innenverteidiger-Position. Klara Bühl bespielt jetzt den linken Flügel auch defensiv, Maximiliane Rall spielt als rechte Flügelverteidigerin.

65.: Die Stürmerin hat einen Taktik-Zettel mitgebracht, offenbar gibt es eine Taktikänderung bei den Bayern. Mit zwei Mittelstürmerinnen und ohne Rechtsaußen könnte es jetzt ein 3-4-1-2 werden.

65.: Wechsel bei Bayern: Damnjanovic für Kett

63.: McCabe! Und die Londoner Linksverteidigerin kann das auch - geht von links in den Strafraum, zieht zur Mitte an Rall vorbei, dann an Viggosdottir vorbei und schießt - geblockt zur Ecke. Schüller klärt die Flanke per Kopf.

61.: Die dritte Ecke kommt an den langen Pfosten - Zinsberger ist draußen und will den Ball wegfausten, verfehlt das aber. Hintendran klärt aber eine Verteidigerin.

61.: MAGULL! Die folgende Ecke von Bühl wird erneut zur Ecke geblockt - die zweite bringt Bühl an den kurzen Pfosten, Magull verlängert per Kopf und Viggosdottir will einschieben - doch Raffaelle kriegt den Ball in letzter Sekunde zur erneuten Ecke geklärt!

60.: KLARA BÜHL! Die Flügelstürmerin wird rechts am Strafraum angespielt, zieht in den Strafraum und dribbelt Raffaelle aus - vor dem Tor zieht sie ab, doch Wubben-Moy stellt in letzter Sekunde ihr Bein in den Weg! Top-Chance, richtig gut gespielt.

57.: Gute Aktion jetzt von Bayern. Viggosdottir spielt einen Flugball auf Schüller, die per Kopf Bühl hinter die Kette schicken will. Wubben-Moy fängt den Ball zwar ab, kann unter Druck aber nur zur Ecke klären. Bühls Flanke köpft Blackstenius aus dem Zentrum. HAnsen schickt rechts nochmal Rall, doch erneut ist eine Arsenal-Verteidigerin da und klärt zum Einwurf. Der bringt nichts ein.

55.: Wälti bringt die Ecke ins Zentrum - Schüller springt am kurzen Pfosten hoch und köpft den Ball aus dem Strafraum. Arsenal sammelt auf und spielt ruhig über die Abwehr.

54.: Immer wieder brennt es nach eigenem Aufbau - ein Pass direkt am Strafraum wird abgefangen und segelt als Flanke in die Mitte, da klärt Viggosdottir vor Blackstenius zur Ecke.

51.: Stanway läuft wieder an, umdribbelt eine Londonerin, bleibt dann aber an Williamson hängen. Die spielt auf Foord - und die läuft und läuft und schickt links Maanum in den Strafraum. Arsenals Stärkste heute schlägt einen Haken zur Mitte und zieht ab - Viggosdottir blockt mit dem Kopf. Den Nachschuss hält Grohs fest. Viggosdottir liegt am Boden und muss behandelt werden. Doch nach einer kurzen Behandlungspause geht es weiter.

49.: Bayern findet mal einen Weg aus dem Pressing - Georgia Stanway spielt einen Flugball rechts raus auf Rall. Doch die verliert den Ball und foult im Nachgang kurz vor Arsenals Strafraum. Freistoß für London.

48.: Wieder Ballgewinn Arsenal - langer Ball auf Blackstenius, die legt ab auf Maanum. Die Spielmacherin läuft an und will dann Blackstenius wieder tief schicken, doch die Stürmerin stand mittlerweile im Abseits.

47.: Maanum ist einfach überall auf dem Feld. Direkt nach dem Anstoß erobert Arsenal den Ball, Maanum dringt rechts in den Strafraum ein und wird gestoppt - auf der anderen Seite erobert sie die Kugel am eigenen Strafraum und startet den Angriff mit einem weiten Ball, wieder geht es rechts in den Strafraum - der pass von Foord ist zu weit.

46.: Weiter geht's in London. Die Bayern stoßen an.

Arsenal vs. FC Bayern München: UEFA Champions League der Frauen - Beginn der 2. Halbzeit

Halbzeit: Das ist bisher ein sehr schwacher Auftritt von den Bayern-Frauen. Im Hinspiel hatte man zwar bereits Probleme, doch stabilisierte sich auf kurz oder lang und gewann etwas glücklich mit 1:0. Heute ist man mit weitem Abstand die schlechtere Mannschaft. In der Halbzeit muss sich einiges ändern, sonst haben die Münchnerinnen auch im zweiten Durchgang keine Chance.

Halbzeit: Und dann ist Pause. Die Bayern retten sich mit kumuliert einem Tor Rückstand in die Pause - ein Treffer der Münchnerinnen würde für eine Verlängerung reichen. Arsenal hätte aber Chancen für zwei, drei weitere Treffer gehabt. Sehr viel Glück und eine bockstarke Maria Grohs retten Bayern die Hoffnungen aufs Weiterkommen.

Arsenal vs. FC Bayern München: UEFA Champions League der Frauen - Halbzeit

45.: Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

44.: GROHS! Ganz wichtige Parade - die Flanke landete auf dem Kopf von Blackstenius, die aus kurzer Distanz erneut an einer bockstarken Maria Grohs scheitert. Der Ball ist aber noch heiß, geht rechts raus - und Arsenals Flanke landet auf der Latte! Arsenal müsste hier längst mit drei oder vier Toren führen!

43.: Die Bayern bauen tief auf - und wieder presst Arsenal hoch. Eine Verlagerung über rechts soll Kett finden, doch der Ball wird abgefangen - die Rechtsaußen Bayerns setzt nach und foult links am Strafraumeck.

40.: BLACKSTENIUS! MAANUM! Eine Flanke von rechts segelt in die Mitte, wird nochmal abgefälscht - und landet vor den Füßen von Blackstenius, die zieht ab und scheitert aus kurzer Entfernung an einer Heldentat von Maria Grohs! Der Abpraller landet bei Frida Maanum - und deren Schuss blockt Viggosdottir am Fünfmeterraum. Da brennt es richtig.

37.: Konter der Bayern, Kett läuft durchs Mittelfeld, Schüller zieht nach rechts viel Raum auf. Sie wäre Rafaelle weggelaufen, deshalb griff die zu. Schüller kam zu Fall und verletzte sich, braucht eine Pause. IM Nachgang sieht Raffaelle dann die gelbe Karte.

37.: Gelb für Raffaelle

36.: Wieder Blackstenius! Foord dribbelt sich links gegen zwei, drei Münchnerinnen durch - Rall grätscht den Ball raus, doch der landet im Zentrum bei Arsenals Mittelstürmerin, die aufdreht und abschließt - vorbei!

34.: Blackstenius wird an der Mittellinie angespielt, dreht auf und überläuft Magull - dann überläuft sie mit Viggosdottir auch die letzte Verteidigerin, taucht frei vor Grohs auf - doch die kommt raus und sammelt den Ball auf, den sich Blackstenius etwas zu weit vorgelegt hatte. Wichtig.

33.: Jetzt mal die Bayern! Bühl geht links los und dribbelt sich in die Mitte durch, spielt am Sechzehner dann weiter zu Franziska Kett, die sich die Kugel zurecht legt und abzieht - deutlich drüber. Da war mehr drin.

31.: Wieder Arsenal - Maanum verlagert schnell und steil auf Foord, die links andribbelt und ins Zentrum flankt - dort steigt Williamson hoch und köpft - LATTE! Hauchzart. Fast der dritte Treffer für die Arsenal Women.

29.: Bayern braucht das Tor - und will nachsetzen. Kapitänin Magull trägt den Ball links nach vorne, doch vertendelt selbst etwas das Tempo. Dann will sie Bühl schicken, der Pass kommt aber viel zu kurz und geht ins Seitenaus. Sehr fahrig, was Bayern gerade macht.

26.: Und der nächste Streich - Pelovas Flanke von rechts segelt über alle hinweg zu Linksverteidigerin McCabe, die ihrerseits zur Grundlinie zieht und flankt - mittig steigt Stürmerin Blackstenius hoch und köpft an, Grohs stand am kurzen Pfosten und hatte keine Chance. 2:0 - damit wäre der FCB ausgeschieden, das Hinspiel gewann man nur mit 1:0.

26: TOOOR FÜR ARSENAL! 2:0

© getty Stina Blackstenius köpft zur 2:0-Führung der Arsenal Women ein und feiert ihren Treffer.

25.: Schon wieder brennt es bei den Bayern. Foord dritt links an, täuscht kurz den Haken in die Mitte vor und zieht zur Grundlinie - die Flanke kann Kumagai gerade noch so ablenken, sie segelt hinten ins Leere. Da kann Hansen dann klären. Bayern schwimmt derzeit.

24.: Schon wieder ein dicker Fehler! Viggosdottir spielt viel zu kurz in Richtung ihrer Torhüterin, Pelova sprintet dazwischen - im letzten Moment grätscht Keeperin Grohs den Ball noch ab. Das was Millimeter von einer Katastrophe entfernt.

22.: Fast der Gegenschlag! Bühl zieht links tief und flankt weit an den zweiten Pfosten - da ist Maximiliane Rall eingelaufen und will abziehen, doch die offensiv starke Caitlin Foord ist auch defensiv zur Stelle und klärt vor Rall.

20.: Arsenal presst extrem hoch, erzwingt einen Fehlpass an Bayerns Strafraum. Vom rechten Strafraum-Eck haut Frida Maanum drauf, der Ball dreht sich immer weiter und schlägt perfekt links oben im Winkel ein - absolutes Traumtor für die Londonerinnen.

20.: TOOOR FÜR ARSENAL! 1:0

19: Im Anschluss an die Ecke spielt Arsenal den Ball links tief und Foord haut aus weiter Ferne drauf - diesmal hat Maria Grohs den Ball sicher in den Händen.

18.: Nächste Ecke Arsenal - Foords Flanke wird von Rall geblockt. Maanum schlägt den Standard, Bayerns Torhüterin springt zum Ball, doch wird von einer eigenen Mitspielerin dabei behindert - Bühl klärt.

15.: Die neue Fraue Arsenals zeigt direkt Präsenz und foult Bayern-Kapitänin Lina Magull von hinten, dafür gibt es Gelb. Der fällige Freistoß wird nach hinten ausgespielt - nach einer Verlagerung verlieren die Bayern den Ball.

15.: Gelb für Wubben-Moy

14.: Erste Ecke im Spiel - Arsenal tritt an, doch die Ecke wird nicht gefährlich, Bayern klärt.

12.: Wechsel bei Arsenal: Wubben-Moy für Little.

11.: Innenverteidigerin Lotte Wubben-Moy macht sich bereit, Little ist eigentlich Mittelfeldspielerin. Sie gibt die Binde an ihre Teamkameradin Leah Williamson ab und verlässt den Platz. Die neue Kapitän wird voraussichtlich aus der Abwehrkette ins Mittelfeld vorrücken, um die bestehende Formation beizubehalten.

8.: Klara Bühl schlägt die Kugel auf kopfhöhe in den Strafraum - am Strafraum-Rand köpft eine Arsenal-Verteidigerin den Ball aus der Gefahrenzone - Ecke. Die geht kurz zu Bühl - und die Flanke kommt erneut. Wieder abgefangen. Arsenal startet einen Konter. Erneut ist es Bühl, die sich behauptet und den Ball abläuft. Wichtige Szenen für die Bayern.zuvor hatte Zadrazil die gegnerische Kapitänin Kim Little abgeräumt. Das hätte eigentlich einen Freistoß und dann auch Gelb geben müssen. Little muss behandelt werden.

7.: Die Bayern pressen im flachen 4-4-2, Lina Magull rückt neben Lea Schüller in die Spitze. Das funktioniert gut - Arsenals Lia Wälti verspringt die Annahme bei einer Verlagerung ins Seitenaus, Bayern macht Druck - und bekommt einen Freistoß im rechten Halbfeld zugesprochen.

4.: Gefährlich! Foord kommt links neben dem Strafraum an den Ball und flankt ins Zentrum - da steht Blackstenius einschussbereit, doch Tuva Hansen wirft sich dazwischen und blockt den Schussversuch nach wenigen Zentimetern. Wichtige Aktion der Linksverteidigern.

3.: Zadrazil will mit einem Steilpass aufbauen, findet zwischen den Ketten Klara Bühl. Der rutscht bei der Annahme jedoch der Ball durch - Arsenal baut neu auf.

1.: Arsenal stößt an und will über die Abwehr aufbauen, die Bayern pressen sofort hoch und blocken einen langen Schlag - Einwurf Arsenal. Den Ball holen sich die Bayern-Frauen und bauen ruhig auf.

Vor Beginn: Alle 22 Spielerinnen und die Schiedsrichterin knien noch einmal als Zeichen gegen Rassismus, dann geht es los.

Vor Beginn: Der FC Arsenal gewinnt den Münzwurf und entscheidet sich für den Ballbesitz - die Arsenal-Women dürfen anstoßen.

Arsenal vs. FC Bayern München: UEFA Champions League der Frauen - Anpfiff

Vor Beginn: Es regnet in Strömen - und die Mannschaften laufen ein.

Vor Beginn: Gleich geht es los in London - das frühe Spiel entschied der FC Barcelona deutlich mit 5:1 (3:0) gegen die AS Rom für sich.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! Bei den Münchnerinnen kehren im Vergleich zum Sieg gegen Wolfsburg Schüller, Siegtorschützin im Hinspiel, und Kett zurück in die Startelf.

Vor Beginn: Das Hinspiel im Viertelfinale gewannen die Frauen des FCB mit 1:0 in der Allianz Arena, haben somit eine sehr gut Ausgangslage für den möglichen Einzug ins Halbfinale.

Vor Beginn: Das Rückspiel in London wird heute um 21 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rückspiels in der Champions League der Frauen zwischen Arsenal und dem FC Bayern.

Arsenal vs. FC Bayern München: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinale der Frauen wird vollkommen gratis von DAZN übertragen, nämlich auf der kostenlosen Plattform DAZN RISE. Dabei handelt es sich um einen neuen 24/7-Kanal für Frauensport, den Ihr über Samsung TV Plus und waipu.tv empfangen könnt.

