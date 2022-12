Frauen-Bundesliga: Zehnter Sieg im zehnten Spiel! Wolfsburg geht makellos in die Winterpause

Die Fußballerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg haben auch ihr zehntes Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen und gehen mit makelloser Bilanz in die Winterpause. Der Titelverteidiger steht nach einem 3:0 (2:0) gegen den SV Meppen bei 30 Punkten, der Vorsprung an der Spitze beträgt weiter fünf Zähler.

Tabea Waßmuth per Doppelpack (17./22.) und Pauline Bremer (73., Foulelfmeter) trafen für Wolfsburg, das in der Bundesliga den 21. Dreier in Serie holte. Zum bislang letzten Mal ließ der VfL exakt vor einem Jahr Punkte liegen (11. Dezember 2021).

"Ich freue mich über ein komplettes Jahr mit ausschließlich Siegen, das habe ich der Mannschaft auch im Kreis gesagt. Es ist etwas extrem Besonderes und hart erarbeitet. Wir haben nichts geschenkt bekommen und mussten in jedem Moment wachsam sein", sagte Trainer Tommy Stroot.

Verfolger Bayern München (25) hatte am Samstag Bayer Leverkusen 2:0 (1:0) besiegt. Dahinter steht Eintracht Frankfurt (23) nach einem 3:0 (2:0) über Turbine Potsdam.

Für die Bayern waren drei Tage nach dem Champions-League-Coup gegen den FC Barcelona (3:1) Georgia Stanway (30.) und Sydney Lohmann (62.) im Münchner Schneetreiben erfolgreich.

Frauen-Bundesliga: Tabelle