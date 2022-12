Der FC Bayern München kämpft in der UEFA Champions League der Frauen um das Weiterkommen ins Viertelfinale. Dazu benötigt er einen Sieg am fünften Spieltag beim schwedischen Vertreter FC Rosengard. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Vor dem fünften Spieltag der UEFA Champions League punktgleich mit dem Spitzenreiter FC Barcelona, gleichzeitig drei Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten von Benfica Lissabon: Die heutige Partie der Frauen des FC Bayern München beim schwedischen Teilnehmer FC Rosengard könnte richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison sein. Mit einem Sieg dürfte ein entscheidender Schritt in Richtung Viertelfinale der Königsklasse gelingen.

Für den FC Bayern spricht die gegenwärtige Form im internationalen Geschäft. Am vierten Spieltag fegten Magull, Schüller und Co. über die Blaugrana des FC Barcelona hinweg. Am Ende stand ein 3:1 zu Buche. Warnung genug sollte allerdings das Hinspiel gegen die punktlosen Schweden sein: Nach Rückstand konnten die Münchnerinnen das Spiel nur knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

Gelingt heute ein Sieg für den FCB oder wird der FC Rosengard zu einem Stolperstein in der Gruppe D? Ihr könnt es live mitverfolgen. Wie das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Grund zum Jubeln: Überzeugend entschieden die Frauen des FC Bayern München das vergangene Gruppenspiel gegen den FC Barcelona für sich.

UEFA Champions League der Frauen, Übertragung: Rosengard vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Partie des deutschen Vertreters in Schweden wird um 18.45 Uhr im Stadion Malmö IP angepfiffen.

Eine Übertragung im regulären Fernsehen wird es bei dem Spiel Rosengard vs. FC Bayern München in der UEFA Champions League der Frauen nicht geben. Euch bleiben trotzdem zwei Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen.

Die erste bietet Euch DAZN. Die Sportplattform ist für die Übertragung der UEFA Champions League der Frauen in Gänze verantwortlich. Am heutigen frühen Abend begleitet Euch Kommentator Christoph Fetzer durch die Partie in Europas Königsklasse. Für den Zugang zum Spiel ist allerdings ein Abo erforderlich, welches in der monatlichen Option 29,99 Euro oder jährlich 274,99 Euro kostet. Dafür erhaltet Ihr auf der Plattform weiteren europäischen Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League der Männer), US-Sport, Darts, Tennis und mehr.

Eine weitere, kostenfreie Möglichkeit steht auf YouTube bereit. Auf dem Channel der DAZN UEFA Women's Champions League können alle Interessierten das Spiel live und in voller Länge sehen.

UEFA Champions League der Frauen: Alle Infos zum Spiel

Event: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Spieltag: 5

5 Duell: Rosengard vs. FC Bayern München

Rosengard vs. FC Bayern München Datum: 15. Dezember 2022

15. Dezember 2022 Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Austragungsort: Malmö IP, Schweden

Malmö IP, Schweden Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN, YouTube



UEFA Champions League der Frauen: Die Tabelle der Gruppe D