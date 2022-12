In der Frauen-Champions-League empfängt der FC Bayern München am heutigen Tag den FC Barcelona zum Duell. Alle Informationen zu der Übertragung der Gruppenpartie am 4. Spieltag und wo Ihr das Europapokalspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 7. Dezember, begegnen sich der FC Bayern München und der FC Barcelona in der Frauen-Champions-League. Das Rückspiel am 4. Gruppenspieltag beginnt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort der Champions-League-Partie in der Gruppe D fungiert die Allianz-Arena in München.

Mit sechs Punkten befindet sich der FC Bayern München aktuell auf dem zweiten Rang in der Gruppe D. Siege fuhren die Bayern in der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon und den FC Rosengard ein. Am vergangenen 3. Spieltag kam es dann zum Aufeinandertreffen mit dem ebenfalls ungeschlagenen FC Barcelona. Das Duell verlor der FC Bayern München letztendlich deutlich mit 0:3.

Folglich führt der FC Barcelona die Gruppe D zum jetzigen Zeitpunkt mit neun Punkten souverän an. Ganze 16 Tore schossen die Katalaninnen in den ersten drei Spielen - und kassierten gleichzeitig nur einen einzigen. Der FC Barcelona geht heute also erneute als Favorit in die Partie gegen Zweiten der Bundesliga. Kann sich der FC Bayern dennoch für die Hinspiel-Niederlage revanchieren?

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Frauen Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Frauen Champions League, 4. Gruppenspieltag

Frauen Champions League, 4. Gruppenspieltag Duell: FC Bayern München vs. FC Barcelona

FC Bayern München vs. FC Barcelona Datum: 7. Dezember

7. Dezember Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: DAZN

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die Champions-League-Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona am heutigen Donnerstag exklusiv im TV und Livestream. Neben seiner üblichen Übertragung im TV und Livestream, bietet Euch DAZN auch die Möglichkeit, das Duell auf YouTube kostenlos im Livestream zu erleben. Dort seht Ihr alle Partien der Frauen Champions League in dieser Saison live und in voller Länge.

Im TV zeigt DAZN heute das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona live ab 20.50 Uhr auf DAZN 1. Das DAZN-Team besteht aus Moderatorin Christina Rann, Kommentator Jan Platte sowie Andres Veredas als Reporter vor Ort. Um 21.00 Uhr erfolgt der Anpfiff des Spiels.

© getty Der FC Barcelona führt die Gruppe D aktuell souverän mit 9 Zählern aus drei Spielen an.

Im Livestream beginnt DAZN mit den Vorberichten am heutigen Abend schon um 20.40 Uhr. Den Livestream findet Ihr in der DAZN-App, mit Eurem Laptop im Browser oder auf dem kostenlosen Youtube-Kanal von DAZN.

Neben allen Partien der Frauen Champions League zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League, die NBA, NFL, Tennis, Boxen, Wintersport und noch viele weitere Sporthighlights. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. DAZN bietet alternativ ein Jahres-Abonnement an, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt.

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Frauen Champions League heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von dem Spielgeschehen auf dem Platz. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Frauen Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe D im Überblick