Am 6. Spieltag der Gruppenphase treffen in der UEFA Champions League der Frauen heute der FC Bayern München und SL Benfica aufeinander. SPOX gibt die wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Der letzte Spieltag vor der K.o.-Phase ist in Gruppe D nicht gerade der entscheidendste, welche Teams es ins Viertelfinale geschafft haben, steht nämlich bereits fest. Der FC Bayern München steht mit zwölf Zählern auf dem zweiten Rang hinter dem punktgleichen FC Barcelona, Bayerns heutiger Kontrahent SL Benfica hat mit sechs Punkten keine Chance mehr, den Rückstand aufzuholen.

Im Hinspiel setzte sich München in Lissabon nach einem 0:2-Rückstand am Ende denkbar knapp mit 3:2 durch, der Siegtreffer durch Georgia Stanway fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit. Ob es heute ähnlich eng wird, werden wir ab 21 Uhr erfahren, wenn die Partie in München angepfiffen wird.

Aber wo könnt Ihr die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Benfica nun im TV und Livestream sehen? Im Folgenden gibt's die Antwort.

© getty Der FC Bayern ist bereits sicher im Viertelfinale der Königsklasse.

FC Bayern München vs. Benfica, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Im TV wird das Spiel zwischen dem FC Bayern und Benfica zwar nicht übertragen, dafür gibt es gleich zwei Möglichkeiten, das letzte Gruppenspiel im Livestream zu schauen: DAZN und YouTube.

Letztere Option ist sogar kostenfrei. Schaut einfach auf dem Kanal DAZN UEFA Women's Champions League vorbei, dort könnt Ihr das Spiel der Münchnerinnen live und in voller Länge verfolgen - das Gleiche gilt übrigens für alle weiteren heutigen Partien.

Die Übertragung läuft natürlich nicht nur auf dem YouTube-Kanal von DAZN, sondern auch auf der Website des Streamingdienstes. In beiden Fällen besteht das Team aus Kommentator Jan Platte, Expertin Navina Omilade und Reporterin Miriam Sinn. Allerdings ist der Steam über Website und App lediglich mit einem Abonnement zugänglich, das Ihr Euch hier für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo sichern könnt. Mit inbegriffen sind zahlreiche weitere Sport-Events.

UEFA Champions League der Frauen, FC Bayern München vs. Benfica: Alle Infos

Event: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Spieltag: 6

6 Duell: FC Bayern München vs. SL Benfica

FC Bayern München vs. SL Benfica Datum: 21. Dezember 2022

21. Dezember 2022 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: München, Deutschland

München, Deutschland Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN, YouTube

