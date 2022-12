Die Frauenmannschaft des FC Bayern München trifft heute im vierten Gruppenspiel der Champions League auf den FC Barcelona. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach der 0:3-Niederlage in der Hinrunde will der FC Bayern München heute gegen den FC Barcelona die Revanche. Ob es den Münchnerinnen gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Frauen Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Bayern München und dem FC Barcelona treffen heute der Zweite und der Erste der Gruppe D aufeinander - und das zum zweiten Mal. Erst vor wenigen Wochen, am 24. November, fand das Hinspiel statt, das mit 3:0 zugunsten der Katalaninnen endete. Für die Münchnerinnen war dies die erste und bislang einzige Niederlage der Gruppenphase, Barca hingegen führt die Tabelle ohne Punktverlust an.

Vor Beginn: Die Partie geht um 21 Uhr los und wird in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenspiel in der Frauen-Champions-League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Frauen Champions League heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Frauen-Champions-League liegen in Deutschland beim Streamingdienst DAZN, der sich heute auch um FC Bayern vs. Barcelona kümmert. Der Beginn der Übertragung erfolgt um 20.40 Uhr, folgendes Team wird dafür eingesetzt:

Moderatorin: Christina Rann

Christina Rann Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Reporter vor Ort: Andres Veredas

Der Streamingdienst ist kostenpflichtig und nur mit einem Abonnement, das 29,99 Euro monatlich und 274,99 Euro jährlich kostet, freischaltbar.

DAZN bietet das Spiel jedoch nicht nur im Livestream, sondern auch gratis auf YouTube (DAZN UEFA Women's Champions League) an.

