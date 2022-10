Bundesliga der Frauen: Frankfurt schiebt sich auf Platz zwei

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz der Bundesliga nach vorne geschoben. Die Hessinnen gewannen am 3. Spieltag 3:1 (1:1) gegen Werder Bremen und liegen zwei Punkte hinter Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Am späten Nachmittag kann der FC Bayern München beim MSV Duisburg nachlegen.

Gegen tief verteidigende Bremerinnen riss Eintracht Frankfurt das Spiel früh an sich. "Wir waren von Anfang an da", zeigte sich SGE-Spielerin Barbara Dunst anschließend bei Magenta Sport zufrieden. Man habe versucht, den kompakten Gegner mit der eigenen Ballzirkulation "auseinander zu ziehen." Vor rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern brachten Geraldine Reuteler (35.) und Nicole Anyomi (46.) die Eintracht sehenswert mit 2:0 in Führung. Mit dem Traumstart kurz nach der Pause wurden die Frankfurterinnen etwas nachlässiger.

Ein Eigentor von Sophia Kleinherne brachte die Gäste kurzzeitig wieder ins Spiel (70.). Frankfurt aber blieb konzentriert und erhöhte durch Lara Prasnikar kurz vor dem Ende auf 3:1 (85.).

Im Parallelspiel holte die TSG Hoffenheim den ersten Saisonsieg. Beim SV Meppen erzielten Erëleta Memeti (66.) und Chantal Hagel (70., Elfmeter) die beiden goldenen Treffer zum 2:0. Der SV Meppen spielte engagiert, presste mutig und zwang die TSG damit zu einigen Fehlern. Ein Tor wollte den Meppenerinnen aber nicht gelingen. Die Klasse der Hoffenheimerinnen setzte sich somit durch.

Der FC Bayern München schließt den Spieltag beim MSV Duisburg gemeinsam mit der Partie zwischen dem SC Freiburg und der SGS Essen (beide 16.01 Uhr).