Beim Frauenfußball trifft Deutschland am heutigen Freitag auf Frankreich, dabei handelt es sich um ein Freundschaftsspiel. So kann man die Begegnung im TV und Livestream verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist zu Gast in Dresden. Im dortigen Rudolf-Harbig-Stadion steht das Team von Martina Voss-Tecklenburg am heutigen Freitag, den 7. Oktober der Auswahl von Frankreich gegenüber. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Es handelt sich nicht um ein Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel-Rahmen, sondern um ein Freundschaftsspiel - und dabei zugleich um ein sehr schnelles Wiedersehen mit den Französinnen. Die Mannschaften kämpften erst Ende Juli im Halbfinale der Europameisterschaft in England um den Einzug in das Endspiel, in dem nach einem 2:1-Erfolg schließlich die DFB-Auswahl stand. Dieses verlor es dann aber gegen England (1:2 n. V.).

Kapitänin Alexandra Popp: "Wir haben einen sehr guten Gegner, mit dem wir uns messen wollen. Die Stimmung im Team ist super, wir sind allzeit bereit und können voller Selbstbewusstsein in das Spiel gehen. Im EM-Halbfinale haben wir Frankreich mit extremem Willen und extremer Mentalität besiegt. Wichtig ist, dass wir in Dresden wieder unsere Spielfreude auf den Platz bringen. Ich gehe davon aus, dass Frankreich aggressiver ins Spiel gehen wird, weil sie bestimmt eine Rechnung offen haben."

© getty Deutschlands Frauen-Nationalteam trifft auf Frankreich.

Kann man sich Deutschland gegen Frankreich heute live im TV und Livestream anschauen? SPOX sagt, wie es mit der Übertragung zu dem Länderspiel aussieht, ob es überhaupt eine gibt.

Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Länderspiel der Frauen heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle, die an dem Testspiel interessiert sind: Wer nicht gerade vor Ort im Stadion ist, kann sich Deutschland gegen Frankreich heute in voller Länge von Zuhause oder unterwegs aus anschauen. Die 90 Minuten werden nämlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt - um genauer zu sein in der ARD.

Das Erste geht dazu um 20.15 Uhr auf Sendung, ehe eine Viertelstunde später der Anpfiff ertönt. Claus Lufen moderiert, Kommentatorin ist Christina Graf. Das TV-Programm der ARD lässt sich auch kostenlos per Livestream abrufen, eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Deutschland: Kader der Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich

Sportlich gesehen soll der Test gegen Frankreich die nächste Phase einläuten. Mit der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) steht nächstes Jahr gleich das nächste Highlight an.

Nachdem die DFB-Elf das Ticket dafür schon sicher hat, "beginnt für uns ab jetzt die Turniervorbereitung", so Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: "Der Auftakt gegen einen Weltklassegegner wie Frankreich vor einer tollen Kulisse in Dresden ist dafür optimal."

Ihr Comeback im Kader feiert Ann-Katrin Berger, die sich zuletzt erneut einer Krebstherapie unterziehen musste. Die Rückkehr der Torhüterin sei "die schönste Nachricht rund um diese Länderspielmaßnahme", sagte Voss-Tecklenburg. Verzichten muss die 54-Jährige auf die verletzten Giulia Gwinn, Sara Däbritz und Laura Freigang sowie auf Lina Magull (Corona).