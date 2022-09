Angriff auf PSG-Star Kheira Hamraoui: Aminata Diallo erneut festgenommen

Im aufsehenerregenden Fall der tätlich attackierten Fußballerin Kheira Hamraoui von Paris St. Germain ist deren damalige Teamkollegin Aminata Diallo erneut verhaftet worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Versailles auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Diallo war bereits im November des vergangenen Jahres in Gewahrsam genommen worden, bestritt aber stets die Vorwürfe, von dem Angriff gewusst zu haben. Damals war Diallo, die mittlerweile vereinslos ist, ohne Anklage wieder freigelassen worden.

Die französische Nationalspielerin Hamraoui war am 4. November 2021 aus dem Auto ihrer damaligen Teamkollegin Aminata Diallo gezerrt und mit einer Eisenstange geschlagen worden. Beide Spielerinnen konkurrierten um den gleichen Platz im Team. Zunächst hatte die Polizei daher untersucht, ob sportliche Rivalität eine Rolle gespielt haben könnte.

Bereits am Mittwoch war neue Dynamik in den Fall gekommen, nachdem die Polizei drei Männer festgenommen hatte, die an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen.