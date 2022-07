Frauen EM - England vs. Österreich, Übertragung: Auftaktspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Frauen-Europameisterschaft 2022 in England wird heute mit dem Duell zwischen England und Österreich eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Auftaktspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Endlich ist es soweit! Die 13. Auflage der Frauen-Europameisterschaft wird am heutigen Mittwoch, den 6. Juli, eröffnet - ein Jahr später als ursprünglich geplant. In den kommenden Tagen und Wochen spielen in England insgesamt 16 Nationen um den Titel des Europameisters. Den Auftakt heute machen der Gastgeber England selbst und die Damen aus Österreich. Die beiden Mannschaften der Gruppe A treffen um 21 Uhr deutscher Zeit im legendären Old Trafford in Manchester, der Heimstätte von Manchester United, aufeinander.

England vs. Österreich ist das einzige Spiel, das heute absolviert wird, der erste Spieltag wird erst morgen wieder fortgesetzt. Rekordeuropameister Deutschland ist am Freitag zum ersten Mal im Einsatz, wenn es gegen den Nachbarn aus dem Norden, Dänemark, geht.

Frauen EM - England vs. Österreich, Übertragung: Auftaktspiel heute live im TV und Livestream

Das Eröffnungsspiel bei der EM in England wird heute zur Gänze im Free-TV übertragen. Darum kümmert sich in Deutschland der öffentlich-rechtliche Sender ARD, in Österreich der ORF. In der ARD beginnt die Vorberichterstattung zum ersten Spiel des Turniers um 20.15 Uhr, also eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff. Direkt vor Ort in Manchester setzt die ARD dabei ein Team, bestehend aus Moderator Claus Lufen, Kommentatorin Christina Graf und Expertin Nia Künzer ein.

Nebenbei wird das Duell auch im Livestream übertragen - auch hierfür ist die ARD der richtige Ansprechpartner. Bei sportschau.de lässt sich die gesamte Partie nämlich völlig kostenlos verfolgen.

In Österreich ist mit ORF1 ebenfalls ein Free-TV-Sender für die Übertragung im Einsatz. Darüber hinaus lässt sich auch im Nachbarland die Begegnung im Livestream verfolgen - für Österreicherinnen und Österreicher kostenlos in der ORF-TVthek. Für Deutsche ist der Zugriff auf die ORF-TVthek grundsätzlich versperrt, nichtsdestotrotz gibt es auch eine Möglichkeit, wie vereinzelte doch darauf zugreifen können. Hier könnt Ihr nachlesen, wie das geht.

Als weiterer Anbieter ist heute auch DAZN im Einsatz, der jedes einzelne Spiel des Turniers überträgt. Doch nicht nur die Frauen-EM, sondern auch eine Menge anderer Wettbewerbe hat das "Netflix des Sports" im Repertoire. Zu diesen zählen unter anderem auch die kommende Champions-League- und Bundesliga-Saison der Herren dazu. Weiters bilden auch folgende Sportarten das vielfältige DAZN-Angebot: Tennis, Darts, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, Kampfsport, Wrestling und Rugby.

Dafür braucht Ihr ein Abonnement, das entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet - je nachdem, für welches Ihr Euch entscheidet.

Frauen EM - England vs. Österreich, Übertragung: Auftaktspiel heute im Liveticker

Das Auftaktspiel in Manchester gibt es heute zudem auch im Liveticker. Wir beschreiben für Euch die Ereignisse auf dem Rasen ausführlich mit. Somit verpasst Ihr kein Tor, keine Riesenchance, keine Spielerwechsel und auch keinen Platzverweis.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Eröffnungsspiels zwischen England und Österreich.

Frauen EM - England vs. Österreich, Übertragung: Auftaktspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: England vs. Österreich

England vs. Österreich Wettbewerb: Europameisterschaft der Frauen

Europameisterschaft der Frauen Spieltag: 1. Spieltag der Vorrunde (Eröffnungsspiel)

1. Spieltag der Vorrunde (Eröffnungsspiel) Datum: 6. Juli 2022

6. Juli 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester (England)

Old Trafford, Manchester (England) TV: ARD, ORF1 (Österreich)

Livestream: sportschau.de, ORF-TVthek (Österreich), DAZN

Liveticker: SPOX

© getty Kapitänin Ellen White will mit England bei der Heim-EM mit einem Sieg starten.

Frauen EM: Die Gruppen im Überblick

In der Gruppe A kämpfen neben England und Österreich noch Norwegen und Nordirland um ein Viertelfinalticket, sie treffen morgen aufeinander. Die DFB-Damen kriegen es in ihrer Gruppe B mit Dänemark, Finnland und Spanien zu tun.

Gruppe A

Mannschaft England Österreich Norwegen Nordirland

Gruppe B

Mannschaft Dänemark Deutschland Finnland Spanien

Gruppe C

Mannschaft Niederlande Schweden Portugal Schweiz

Gruppe D