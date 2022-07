Die Frauen-Europameisterschaft 2022 steht kurz unmittelbar vor der Tür. Wir zeigen Euch die Stadien und Spielorte beim Großereignis in England.

Zwei Tage und Nächte sind es noch, bis endlich die Frauen-Europameisterschaft 2022 in England eröffnet wird. Am Mittwoch, den 6. Juli, sorgen Gastgeber England und Österreich im Old Trafford in Manchester für das erste Vorrundenspiel des Turniers. Dabei ist das legendäre Old Trafford von Manchester United nur eine von vielen Spielstätten, in denen bei der EM gespielt wird.

Im Folgenden liefert Euch SPOX die Infos zu den Stadien und Spielorten der Europameisterschaft.

Frauen EM 2022: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft

Insgesamt zehn Stadien, die im ganzen Land verteilt liegen, dienen der Europameisterschaft der Frauen in England. Obwohl das Eröffnungsspiel im Old Trafford, das Platz für 74.000 Zuschauer bietet, stattfindet, wird das große Finale nicht dort gespielt, sondern - wie es in englischen Finalspielen üblich ist - im Londoner Wembley Stadium, das mit einer Kapazität von 90.000 noch ein ganzes Stück mehr Zuschauer erlaubt.

© getty Im Wembley Stadium findet das Finale der Frauen-EM 2022 statt.

Weitere Premier-League-Stadien bei der EM sind das Brighton Community Stadium (Brighton and Hove Albion) und das Brentford Community Stadium (FC Brentford). Weiters werden auch in Sheffield, Southampton, Milton Keynes, Rotherham und Leigh EM-Partien ausgetragen. Sechs der zehn Spielstätten ermöglichen Spiele mit mindestens 30.000 Fans, die anderen vier sind kleiner als 20.000. Das kleinste Stadion des Bewerbs liegt in Manchester. Dabei handelt es sich nämlich um das Manchester City Academy Stadium auf dem Campus des amtierenden Herren-Meisters ManCity. Das Stadion wird unter anderem für Spiele der Jugend- und Frauenmannschaften genutzt.

Spielort Stadion Plätze London Wembley Stadium 90.000 Stretford (Greater Manchester) Old Trafford 74.000 Sheffield Bramall Lane 32.702 Southampton St. Mary's Stadium 32.505 Brighton and Hove Brighton Community Stadium 30.750 Milton Keynes Stadium MK 30.500 Brentford (London) Brentford Community Stadium 17.250 Rotherham New York Stadium 12.021 Leigh Leigh Sports Village 12.000 Manchester Manchester City Academy Stadium 7.000

Frauen EM 2022: Die Gruppen im Überblick

Um den Europameistertitel kämpfen ab dem 6. bis zum 31. Juli (Finale) 16 Nationen. Zu diesen 16 Nationen zählt auch der Rekordeuropameister (8) Deutschland dazu. Die DFB-Damen kriegen es in der Gruppenphase mit Dänemark, Finnland und Spanien zu tun. Die jeweiligen Ersten und Zweiten der vier Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Der amtierende Europameister, die Niederlande, wurde der Gruppe C zugelost, wo Schweden, Portugal und die Schweiz warten.

Gruppe A

Mannschaft England Österreich Norwegen Nordirland

Gruppe B

Mannschaft Dänemark Deutschland Finnland Spanien

Gruppe C

Mannschaft Niederlande Schweden Portugal Schweiz

Gruppe D