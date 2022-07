Frauen EM 2022 heute live: Matches, Ansetzungen, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Die Europameisterschaft der Frauen ist im Gange. SPOX zeigt Euch, welche Matches heute anstehen und gibt zudem Infos zu den Ansetzungen, zum Zeitplan sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Am Mittwoch, den 6. Juli, beginnt die Europameisterschaft der Frauen in England. Eigentlich hätte die 13. Austragung des Großereignisses bereits im vergangenen Sommer stattfinden sollen. Da jedoch die wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschobene Herren-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele zu viel Platz im Kalender beanspruchten, mussten die EM der Frauen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Nun ist es soweit, 16 Nationen spielen bis zum 31. Juli um den Europameistertitel, den Deutschland ganze achtmal, und damit am öftesten, gewinnen konnte.

Frauen EM 2022 heute live: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Das Spektakel heute beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber England und Österreich. Gespielt wird dabei erst um 21 Uhr deutscher Zeit im Old Trafford in Manchester. England gegen Österreich bleibt auch das einzige Spiel, das heute absolviert wird.

Frauen EM 2022 heute live: Matches und Ansetzungen

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung Spielort A 6. Juli 21.00 Uhr England - Österreich Manchester

Frauen EM 2022 heute live: Zeitplan

Die Vorrunde geht am 6. Juli los und endet am 18. Juli. Nach einem spielfreien Tag wird die K.o.-Phase dann am 20. Juli mit dem ersten Viertelfinale eröffnet, täglich folgen dann die restlichen drei Spiele, ehe am 26. und am 27. Juli das Halbfinale gespielt wird. Das große Finalspiel um die Frauen-Europameisterschaft steigt dann am 31. Juli im legendären Wembley Stadium, das Platz für rund 90.000 Zuschauer bietet.

Runde Zeitraum Vorrunde 6. - 18. Juli Viertelfinale 20. - 23. Juli Halbfinale 26. - 27. Juli Finale 31. Juli

Frauen EM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Frauen-EM liegen gleich bei mehreren Anbietern, wobei nicht jeder davon gleich viele Spiele überträgt. Der Streamingdienst DAZN zeigt vom Eröffnungsspiel bis zum Finale jede einzelne Begegnung im kostenpflichtigen Livestream, für den Ihr ein Abonnement in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr benötigt. Mithilfe des Abos wird Euch dann auch der Zugriff auf zahlreiche andere Wettbewerbe und Sportarten ermöglicht. Im Fußball seht Ihr damit unter anderem auch die Herren-Champions-League und -Bundesliga, aber auch die US-Sportarten (NBA und NFL), Tennis, Kampfsport Handball und noch vieles mehr.

Neben DAZN besitzen in Deutschland auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Rechte am Turnier und zeigen es zur Gänze. Nicht jedes Duell wird dabei im Free-TV übertragen, dafür jedoch im kostenlosen Livestream der ARD und des ZDF. Täglich gibt es dann nur noch zu klären, welcher Anbieter für welche Partie im Einsatz ist. Die Vorrundenspiele der DFB-Damen seht Ihr live im Free-TV, das ZDF kümmert sich dabei um die Spiele gegen Dänemark und Finnland, die ARD um das Aufeinandertreffen mit Spanien.

Frauen EM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Das Eröffnungsspiel der Frauen EM 2022 zeigt die ARD heute live und in voller Länge ab 20.15 Uhr im Free-TV. Für den öffentlich-rechtlichen Sender kommentiert die Partie am Abend Christina Graf. Claus Lufen ist zudem als Moderator und Nia Künzer als Expertin für die Sendung im Einsatz. Der Anpfiff des Spiels erfolgt dann um 21.00 Uhr.

Defensiv dünn, offensiv üppig: Der EM-Kader der DFB-Frauen im Check © getty 1/25 Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den endgültigen Kader des DFB für die Europameisterschaft 2022 in England bekannt gegeben. Wer spielt welche Rolle? Der große SPOX-Check. © getty 2/25 TORHÜTERINNEN - ANN-KATRIN BERGER (FC Chelsea, 3 Länderspiele, 0 Tore): Die Torhüterin gab 2020 mit 30 Jahren ihr Debüt für das Nationalteam, ist seitdem fester Bestandteil des Kaders - allerdings wohl als klare Nummer 3. © getty 3/25 ALMUTH SCHULT (VfL Wolfsburg, 64 Länderspiele, 0 Tore): Die langjährige Nummer eins wurde zuletzt abgelöst und wird bei der EM "nur" als Ersatzkeeperin dabei sein. Wechselt nach dem Turnier in die USA - Zukunft beim DFB offen. © getty 4/25 MERLE FROHMS (Eintracht Frankfurt, 26 Länderspiele, 0 Tore): Nutzte die Fitnessprobleme bei Schult gnadenlos aus, zeigte in Frankfurt und auch beim DFB konstante Top-Leistungen und wird ihr erstes Turnier als Nummer eins spielen. © imago images 5/25 ABWEHR - SARA DOORSOUN (Eintracht Frankfurt, 36 Länderspiele, 1 Tor): Erfahrene Defensivallrounderin, die eine starke Saison bei der SGE hinter sich hat. Spielte beim DFB zuletzt aber selten von Anfang an. © getty 6/25 GIULIA GWINN (FC Bayern München, 26 Länderspiele, 3 Tore): Die ausgebildete Angreiferin spielte bei den Bayern meist als Rechts- oder Linksverteidigerin. Dort auch beim DFB als Stammkraft eingeplant. Schnell, dynamisch, mit Offensivdrang. © imago images 7/25 MARINA HEGERING (FC Bayern München, 19 Länderspiele, 3 Tore): Ist mit ihrer Erfahrung eine wichtige, vielleicht die wichtigste Defensivspielerin. Hatte viele gesundheitliche Probleme. Wenn fit, dann in der IV gesetzt. © imago images 8/25 KATHRIN HENDRICH (VfL Wolfsburg, 45 Länderspiele, 5 Tore): Kann als Innen- und als Rechtsverteidigerin eingesetzt werden. Eine solide Option, die kaum Fehler macht. Außen eine defensive und absichernde Variante. © imago images 9/25 SOPHIA KLEINHERNE (Eintracht Frankfurt, 16 Länderspiele, 0 Tore): Talentierte Innenverteidigerin. Könnte neben Hegering in der IV ihre große Chance bekommen, wenn Oberdorf im Mittelfeld eingeplant wird. © imago images 10/25 FELICITAS RAUCH (VfL Wolfsburg, 20 Länderspiele, 3 Tore): Keine überragende, aber eine verlässliche Linksverteidigerin. Da Rall für die rechte Seite nicht nominiert wurde, plant der DFB womöglich mit ihr auf links und Gwinn auf rechts. © imago images 11/25 MITTELFELD/ANGRIFF - SARA DÄBRITZ (Paris Saint-Germain, 85 Länderspiele, 17 Tore): Eine absolute Bank im Mittelfeld und eine der besten Sechserinnen in Europa. Wird sehr wahrscheinlich Stammspielerin sein. © imago images 12/25 LINA MAGULL (FC Bayern München, 59 Länderspiele, 18 Tore): Kann im Mittelfeld von Sechs bis Zehn alles spielen. Hat sich beim FCB zur Führungsspielerin und Taktgeberin entwickelt. Beim DFB vermutlich auch gesetzt. © imago images 13/25 LENA OBERDORF (VfL Wolfsburg, 26 Länderspiele, 0 Tore): In jungen Jahren schon ein wichtiger Anker bei den Wölfinnen. Kann auf der Sechs und in der IV spielen, gibt gern den Takt vor. Hinten wird sie beim DFB wohl mehr gebraucht. © imago images 14/25 LENA LATTWEIN (VfL Wolfsburg, 16 Länderspiele, 0 Tore): Flexibel einsetzbare Spielerin im Zentrum. Eher keine für die Startelf, wird aber gern unterschätzt. Zweikampfstark und mit Power im Spiel nach vorn. © imago images 15/25 SVENJA HUTH (VfL Wolfsburg, 65 Länderspiele, 13 Tore): Ebenfalls ohne feste Rolle und auf mehreren Positionen einsetzbar. Hat sowohl defensiv als auch offensiv Stärken. Vermutlich trotzdem erstmal auf der Bank. © imago images 16/25 SYDNEY LOHMANN (FC Bayern München, 11 Länderspiele, 1 Tor): Eines der größten Talente im Kader. Kann auf der Acht und auf der Zehn eingesetzt werden. Kombiniert Finesse mit Durchschlagskraft. Beim DFB wohl Jokerin. © getty 17/25 LINDA DALLMANN (FC Bayern München, 44 Länderspiele, 11 Tore): Auf der Zehn eine von vielen Optionen. Mit gutem Auge für die Mitspielerinnen, versteht sich blind mit Stürmerin Lea Schüller. Könnte trotzdem erstmal Bankspielerin sein. © imago images 18/25 CHANTAL HAGEL (TSG Hoffenheim, 3 Länderspiele, 0 Tore): Von einigen als Wackelkandidatin gesehen, jetzt mit etwas Resthoffnung als Bonusspielerin im zweiten Trainingslager dabei. Bringt gute Offensivpower im Zentrum mit, falls jemand ausfällt. © imago images 19/25 NICOLE ANYOMI (Eintracht Frankfurt, 7 Länderspiele, 0 Tore): Die 22-Jährige ist eine schnelle und technisch starke Außenspielerin mit viel Zug zum Tor. Könnte mit ihrem Tempo eine Top-Jokerin sein. © imago images 20/25 KLARA BÜHL (FC Bayern München, 23 Länderspiele, 9 Tore): Ist bei den Bayern zur Stammspielerin gereift, kann auf beiden Außenpositionen, aber auch im offensiven Zentrum spielen. Torgefährlich und technisch stark. Gute Einsatzchancen. © imago images 21/25 JULE BRAND (TSG Hoffenheim, 15 Länderspiele, vier Tore): Links zu Hause, wo sie defensiv und offensiv Stärken hat. Sehr schnell und torgefährlich, gilt als Riesentalent. Beim DFB wohl trotzdem erstmal auf der Bank. © imago images 22/25 ALEXANDRA POPP (VfL Wolfsburg, 113 Länderspiele, 53 Tore): Mit ihrer Erfahrung eine Bank in der zentralen Offensive. Kann vorbereiten und selbst treffen. Könnte den Vorzug erhalten und ab der 60. Minute für jüngere Spielerinnen weichen. © imago images 23/25 LAURA FREIGANG (Eintracht Frankfurt, 13 Länderspiele, 9 Tore): Einer der Shootingstars beim DFB. Sehr komplette Offensivspielerin mit einem guten Abschluss. Konkurrenz ist groß, aber sie hat Einsatzchancen. © imago images 24/25 LEA SCHÜLLER (FC Bayern München, 38 Länderspiele, 25 Tore): Eigentlich die Top-Stürmerin in Deutschland. Mitspielend, gute Laufwege, torgefährlich - schwächelte aber zuletzt bei den Bayern. © imago images 25/25 TABEA WASSMUTH (VfL Wolfsburg, 15 Länderspiele, 5 Tore): Ist das die Chance für Waßmuth? Die Wolfsburgerin hat vor allem in der Champions League eine starke Saison hinter sich. Schwächelt Schüller, muss sie da sein.

Frauen EM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

England gegen Österreich heute zeigen der Streamingdienst DAZN und die ARD im Free-TV und Livestream bei sportschau.de.

DAZN beginnt mit seiner Übertragung der Partie heute um 21.00 Uhr. Christoph Fetzer kommentiert die Partie zwischen England und Österreich für DAZN am heutigen Abend.

Frauen EM 2022 heute live: Übertragung im Liveticker

Spiele der Frauen-EM 2022 werden zudem auch im Liveticker bei SPOX angeboten, so auch das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Eröffnungsspiels zwischen England und Österreich.

