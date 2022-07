Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen startet heute in die EM 2022. Zum Auftakt der Gruppenphase geht es dabei gegen Dänemark zur Sache. SPOX klärt darüber auf, wie sich die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Jetzt wird es ernst. Seit Mittwoch ist die Europameisterschaft der Frauen in England im Gange, nun greift auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier ein. Die Damen des DFB treten zu ihrem Auftakt der Vorrunde gegen Dänemark an.

Das Aufeinandertreffen wird am heutigen Freitag, den 8. Juli ab 21 Uhr bestritten, Schauplatz ist das Brentford Community Stadium in Brentford. Zuvor übrigens, ab 18 Uhr, kommt es in Milton Keynes zum Duell zwischen Spanien und Finnland. Die beiden Nationen befinden sich ebenfalls in der deutschen Gruppe B.

Deutschland gegen Dänemark bei der Frauen-EM: SPOX erklärt, wie man heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts von dem Spiel verpasst.

© getty Die deutschen Frauen starten ins EM-Turnier.

Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es die komplette EM der Frauen im Livestream zu sehen, einige Partien dann parallel auch im frei empfangbaren Fernsehen. Die ARD und das ZDF zeigen 14 Gruppenspiele ebenso bei sich im Free-TV, sämtliche Begegnungen der deutschen Auswahl gehören natürlich dazu.

Der Ausstrahlung des Duells mit Dänemark nimmt sich im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream das ZDF an, das vorher dann übrigens auch Spanien gegen Finnland zeigt. Claudia Neumann kommentiert die 90 Minuten.

Abgesehen vom ZDF gibt es dann aber noch eine weitere Möglichkeit, die DFB-Frauen in Aktion zu sehen - nämlich mit DAZN. Der Streamingdienst besitzt ebenso die Rechte an der Übertragung der gesamten EM. Nico Seepe ist als Kommentator im Einsatz, als Expertin fungiert Navina Omilade.

DAZN lässt sich nur mittels eines kostenpflichtigen Abonnements nutzen. Dieses kostet für neue und wiederkehrende Kunden 29,99 Euro pro Monat. Wenn man sich für das Jahresabo entscheidet, zahlt man monatlich 24,99 Euro. Jetzt anmelden!

Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer heute nicht live im TV oder Livestream einschalten kann, darf zum Anstoß von Deutschland gegen Dänemark liebend gerne bei SPOX vorbeischauen. Hier steht ein Liveticker parat, der schriftlich umgehend über alles Wichtige aus der Partie informiert.

Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Dänemark

Deutschland - Dänemark Wettbewerb: Frauen-Europameisterschaft 2022

Frauen-Europameisterschaft 2022 Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 1

1 Datum: 8. Juli 2022

8. Juli 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Brentford Community Stadium, Brentford, England

Brentford Community Stadium, Brentford, England TV: ZDF

Livestream: ZDF, DAZN

Liveticker: SPOX

Frauen EM 2022: Gruppenphase