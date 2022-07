Frauen EM 2022: Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse, K.o.-Runde

Vom 6. Juli bis zum 31. Juli findet in England die Europameisterschaft 2022 im Frauenfußball statt. Spielplan, Begegnungen, Ergebnisse, K.o.-Runde: Alles Wissenswerte zur EM im Überblick.

Nach der Europameisterschaft der Herren im vergangenen Sommer sind dieses Jahr die Damen wieder an der Reihe. Die Frauen tragen ihre EM vom 6. Juli an aus, das Turnier gipfelt dann am 31. Juli im Finale, das im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird. England richtet die komplette Europameisterschaft aus.

SPOX fasst hier kompakt zusammen, welche Nation wann auf wen trifft.

Frauen EM 2022: Spielplan, Begegnungen, Gruppenphase

16 Nationen nehmen an der EM teil, in der Vorrunde werden sie dabei auf vier Gruppen verteilt. In jeder Gruppe befinden sich vier Nationen. Das Eröffnungsspiel tragen England und Österreich aus.

© getty Die Frauen-EM 2022 findet in England statt.

Alle Nationalmannschaften der Ränge eins und zwei kommen nach dem dritten Spieltag in die K.o.-Phase, die am 20. Juli mit dem Viertelfinale startet.

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung Spielort A 6. Juli 21.00 Uhr England - Österreich Manchester A 7. Juli 21.00 Uhr Norwegen - Nordirland Southampton B 8. Juli 18.00 Uhr Spanien - Finnland Milton Keynes B 8. Juli 21.00 Uhr Deutschland - Dänemark Brentford C 9. Juli 18.00 Uhr Portugal - Schweiz Leigh C 9. Juli 21.00 Uhr Niederlande - Schweden Sheffield D 10. Juli 18.00 Uhr Belgien - Island Manchester D 10. Juli 21.00 Uhr Frankreich - Italien Rotherham A 11. Juli 18.00 Uhr Österreich - Nordirland Southampton A 11. Juli 21.00 Uhr England - Norwegen Brighton and Hove B 12. Juli 18.00 Uhr Dänemark - Finnland Milton Keynes B 12. Juli 21.00 Uhr Deutschland - Spanien Brentford C 13. Juli 18.00 Uhr Schweden - Schweiz Sheffield C 13. Juli 21.00 Uhr Niederlande - Portugal Leigh D 14. Juli 18.00 Uhr Italien - Island Manchester D 14. Juli 21.00 Uhr Frankreich - Belgien Rotherham A 15. Juli 21.00 Uhr Nordirland - England Southampton A 15. Juli 21.00 Uhr Österreich - Norwegen Brighton and Hove B 16. Juli 21.00 Uhr Finnland - Deutschland Milton Keynes B 16. Juli 21.00 Uhr Dänemark - Spanien Brentford C 17. Juli 18.00 Uhr Schweiz - Niederlande Sheffield C 17. Juli 18.00 Uhr Schweden - Portugal Leigh D 18. Juli 21.00 Uhr Island - Frankreich Rotherham D 18. Juli 21.00 Uhr Italien - Belgien Manchester

Frauen EM 2022: Spielplan, Begegnungen, K.o.-Phase

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Viertelfinale 20. Juli 21.00 Uhr Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B Brighton and Hove Viertelfinale 21. Juli 21.00 Uhr Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A Brentford Viertelfinale 22. Juli 21.00 Uhr Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D Leigh Viertelfinale 23. Juli 21.00 Uhr Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C Rotherham Halbfinale 26. Juli 21.00 Uhr Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 3 Sheffield Halbfinale 27. Juli 21.00 Uhr Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 4 Milton Keynes Finale 31. Juli 18.00 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 London

EM 2022: Stadien im Überblick

Die EM der Frauen wird in England an zehn Austragungsorten bestritten.