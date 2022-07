England richtet die EM 2022 im Frauenfußball aus, übertragen wird das Turnier von der ARD, dem ZDF und DAZN. Kommentatoren, Experten und Moderatoren: SPOX verrät, wer bei den Sendern jeweils im Einsatz ist.

Die Weltmeisterschaft findet dieses Jahr ausnahmsweise vom 21. November bis zum 18. Dezember statt, weil Katar das Turnier ausrichtet und die Temperaturen dort zum Jahresende hin erträglicher sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass es diesen Sommer zwischen den Saisons auf Vereinsebene gar kein internationales Turnier gibt.

Vom 6. Juli bis zum 31. Juli steigt in England nämlich die Europameisterschaft der Frauen. 16 Nationalmannschaften nehmen daran teil, 31 Spiele werden dabei insgesamt bestritten.

Die gute Nachricht für alle Fans und Interessierten: In Deutschland wird die gesamte EM live im Fernsehen übertragen. Im frei empfangbaren TV nehmen sich die ARD und das ZDF der Ausstrahlung sämtlicher Partien und nicht nur den Begegnungen der deutschen Auswahl an, im Livestream stößt dann auch DAZN als übertragender Sender hinzu.

Wenn es bei den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten keine Übertragung sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream gibt, dann zumindest im Livestream. Neun Gruppenspiele lassen sich nur dort verfolgen. Online sind die Streams von ARD und ZDF kostenlos abrufbar.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, welche Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei der Frauen-EM im Einsatz sind.

© getty Frauen-EM: Um diese Trophäe spielen Deutschland und Co.

Frauen EM 2022: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei ARD, ZDF und DAZN

Was die Vorrunde, die vom 6. Juli bis zum 20. Juli andauert, betrifft, steht bereits fest, welche Spiele jeweils in der ARD und im ZDF gezeigt werden. Mit Blick auf die K.o.-Phase ist die Aufteilung dagegen noch nicht bekannt - außer, dass das Finale am 31. Juli in der ARD läuft.

Die ARD setzt bei dem Turnier Bernd Schmelzer als Kommentator und Christina Graf als Kommentatorin ein, während Claus Lufen den Job des Moderators übernimmt. Expertin ist derweil Nia Künzer.

Noch etwas breiter besetzt ist das Team des ZDF. Mit Norbert Galeske und Claudia Neumann gibt es zwei Kommentatoren für die Übertragung im linearen Fernsehen, während Oliver Schmidt und Gari Paubandt noch je ein Spiel speziell im Livestream begleiten.

Expertin ist Kathrin Lehmann. Sven Voss moderiert unterdessen aus dem Studio heraus, Katja Streso berichtet als Moderatorin aus dem Quartier der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Lena Kesting und Franziska Müllers kümmern sich im jeweiligen Stadion um Interviews.

Und wer führt bei DAZN durch die Übertragungen? Bei den deutschen Spielen ist Navina Omilade Expertin, mit mindestens Jan Platte, Christoph Fetzer, Freddie Schulz, Nico Seepe, Marcel Seufert, Guido Hüsgen und Flo Hauser sind reichlich Kommentatoren bei dem Turnier am Mikrofon.

Frauen EM 2022 bei ARD, ZDF und DAUN: Die Teams im Überblick

ARD

Kommentatoren: Bernd Schmelzer, Christina Graf

Bernd Schmelzer, Christina Graf Moderatoren: Claus Lufen

Claus Lufen Expertin: Nia Künzer

ZDF

Kommentatoren im TV: Norbert Galeske, Claudia Neumann

Norbert Galeske, Claudia Neumann Kommentatoren im Livestream: Oliver Schmidt, Gari Paubandt

Oliver Schmidt, Gari Paubandt Moderatoren: Sven Voss (im Studio), Katja Streso (im deutschen Quartier)

Sven Voss (im Studio), Katja Streso (im deutschen Quartier) Expertin: Kathrin Lehmann

Kathrin Lehmann Interviews vor Ort: Lena Kesting, Franziska Müllers

DAZN

Kommentatoren: Jan Platte, Christoph Fetzer, Freddie Schulz, Nico Seepe, Marcel Seufert, Guido Hüsgen, Flo Hauser

Jan Platte, Christoph Fetzer, Freddie Schulz, Nico Seepe, Marcel Seufert, Guido Hüsgen, Flo Hauser Expertin: Navina Omilade

Frauen EM 2022: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei ARD, ZDF und DAZN - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Frauen EM 2022: Spielplan in der Gruppenphase und TV-Aufteilung