Nach fünf Jahren steigt im Frauenfußball mal wieder eine Europameisterschaft. Vom 6. bis 31. Juli ist England Schauplatz des internationalen Turniers, 16 Nationalmannschaften nehmen daran teil - unter anderem auch Deutschland, das den Titel bereits achtmal gewann von 1995 bis 2013 gleich sechs davon in Serie einfuhren. 2017 ging die Niederlande als Siegerin hervor.

Und diesmal? Das klärt sich mit dem Finale am 31. Juli im Londoner Wembley-Stadion. Feststeht dagegen beispielsweise schon, mit welchen Rückennummern die DFB-Spielerinnen in die EM 2022 gehen. 23 Akteurinnen befinden sich insgesamt im Aufgebot von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, passend dazu sind gemäß der Statuen der ausrichtenden UEFA die Nummern von 1 bis 23 vergeben.

SPOX zeigt im Folgenden auf, welche Spielerin die Europameisterschaft mit welcher Nummer auf dem Rücken absolviert.

DFB-Team: Rückennummern der Spielerinnen bei der EM 2022

Mannschaftsteil Spielerin Nummer Tor Merle Frohms 1 Tor Almuth Schult 12 Tor Ann-Katrin Berger 21 Abwehr Sophia Kleinherne 2 Abwehr Kathrin Hendrich 3 Abwehr Marina Hegering 5 Abwehr Giulia Gwinn 15 Abwehr Felicitas Rauch 17 Abwehr Sara Doorsoun 23 Mittelfeld/Angriff Lena Lattwein 4 Mittelfeld/Angriff Lena Sophie Oberdorf 6 Mittelfeld/Angriff Lea Schüller 7 Mittelfeld/Angriff Sydney Lohmann 8 Mittelfeld/Angriff Svenja Huth 9 Mittelfeld/Angriff Laura Freigang 10 Mittelfeld/Angriff Alexandra Popp 11 Mittelfeld/Angriff Sara Däbritz 13 Mittelfeld/Angriff Nicole Anyomi 14 Mittelfeld/Angriff Linda Dallmann 16 Mittelfeld/Angriff Tabea Waßmuth 18 Mittelfeld/Angriff Klara Bühl 19 Mittelfeld/Angriff Lina Magull 20 Mittelfeld/Angriff Jule Brand 22

Mit Pauline Bremer, Fabienne Dongus, Jana Feldkamp, Chantal Hagel, Leonie Maier, Sjoeke Nüsken, Ramona Petzelberger, Maximiliane Rall, Sandra Starke, Martina Tufekovic und Joelle Wedemeyer stehen elf Spielerinnen zudem noch auf Abruf zur Verfügung, falls es beispielsweise Verletzungen geben sollte.

Rückennummern sind ihnen bis dato nicht zugeordnet. Übernehmen würde eine Spielerin im Fall der Fall wohl exakt die Nummer, die jene Akteurin hat, die ihre EM-Teilnahme absagen muss.

Frauen EM 2022: Gruppe von Deutschland

Deutschland befindet sich bei der EM 2022 in Gruppe B - gemeinsam mit Dänemark (8. Juli, 21 Uhr, Brentford), Spanien (12. Juli, 21 Uhr, Brentford) und Finnland (16. Juli, 21 Uhr, Milton Keynes). In dieser Reihenfolge finden auch die Spiele in der Vorrunde statt.

Gruppe A

Mannschaft England Österreich Norwegen Nordirland

Gruppe B

Mannschaft Dänemark Deutschland Finnland Spanien

Gruppe C

Mannschaft Niederlande Schweden Portugal Schweiz

Gruppe D