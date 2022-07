Es ist soweit. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Finale der Europameisterschaft der Frauen auf Gastgeber England. Wer holt sich den EM-Titel in diesem Jahr? Auf SPOX erfahrt Ihr, ob das Finalspiel heute live im Free-TV zu sehen ist.

Es ist das Rematch aus dem Jahr 2009. Deutschland trifft im Finale der Europameisterschaft auf Gastgeber England. Die Lionesses sicherten sich das Finalticket mit einem 4:0-Sieg gegen Schweden. Bei einem Sieg wäre es der erste EM-Titel für die Engländerinnen. Deutschland zog im zweiten Halbfinale mit einem 2:1-Sieg gegen die französische Nationalmannschaft nach.

Im Finale 2009 setzte sich damals das deutsche Team mit einem deutlichen 6:2-Sieg durch. Deutschland kann einen neunten Titel holen und ihren Vorsprung als Rekordsieger weiter ausbauen.

Is it coming home or is it coming to Germany?

© getty Deutschland trifft im Finale der Europameisterschaft der Frauen auf Gastgeber England. Können die Nationalspielerinnen den neunten Titel einfahren?

Deutschland vs. England heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Frauen EM im TV und Livestream

Ihr könnt das Finale der Europameisterschaft der Frauen zwischen Deutschland und England heute über mehrere Wege im TV und Livestream verfolgen.

Deutschland vs. England heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Frauen EM im TV

Zunächst erstmal, ja das Spiel wird es im Free-TV geben. Beim Finale kümmert sich der öffentlich-rechtliche Sender ARD um die Übertragung des Spiels. Um 17.05 Uhr beginnt Vorberichterstattung mit Moderator Claus Lufen und Reporter Bernd Schmelzer. Nia Künzer wird in der Partie als Expertin auftreten. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr im Londoner Wembley Stadion.

Deutschland vs. England heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Frauen EM im Livestream

Auch per Livestream könnt Ihr Euch das Spiel kostenlos anschauen. Dieser wird auf daserste.de bereitgestellt.

Aber auch DAZN bietet eine Übertragung des Finales zwischen Deutschland und England an. Da der Streaming-Dienst Anbieter die Rechte am kompletten Turnier besitzt, wird nämlich auch das Finale heute im Livestream angeboten.

Hier beginnen die Vorberichte um 17.40 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte zusammen mit Expertin Turid Knaak.

Deutschland vs. England heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Frauen EM im TV und Livestream - Das Spiel im Liveticker

Wie üblich gibt es natürlich auch beim Europameisterschaftsfinale der Frauen zwischen Deutschland und England einen Liveticker auf SPOX. Hier verpasst Ihr keine einzige spielentscheidende Szene.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Finals zwischen Deutschland und England.

Deutschland vs. England heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Frauen EM im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. England

Deutschland vs. England Wettbewerb: Europameisterschaft 2022 in England

Europameisterschaft 2022 in England Runde: Finale

Finale Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Wembley, London

Wembley, London TV: ARD

Livestream: ARD , DAZN

Liveticker: SPOX

Frauen EM: Die Halbfinals im Überblick