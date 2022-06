Anfang Juli wird die Europameisterschaft der Frauen in England eröffnet. Wer die EM 2022 live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am 6. Juli 2022 ist es soweit: Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England wird mit dem Vorrundenspiel zwischen Österreich und England eröffnet. Es ist das zweite Mal überhaupt, dass in England eine Frauen-EM ausgetragen wird, 2005 war das erste und bislang einzige Mal. Ursprünglich war das Großereignis für den Sommer 2021 geplant gewesen, doch ähnlich wie bei den Männern musste das Turnier aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr nach hinten verschoben werden, wobei der Hauptgrund war, dass die auf 2021 verschobene Männer-EM und die Olympischen Spiele die Frauen-EM aus dem Kalender wegdrängten.

Frauenfußball: Wer zeigt / überträgt EM 2022 in England live im TV und Livestream?

Um die Übertragung der Frauen-Europameisterschaft in England kümmern sich gleich mehrere Anbieter. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft etwa sind stets im Free-TV zu sehen, Ansprechpartner sind dabei die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Wer jedoch auch an den anderen Partien interessiert ist, braucht DAZN. Der Streamingdienst ist es nämlich, der die Übertragungsrechte am kompletten Turnier besitzt, logischerweise beinhaltet das Paket auch die Spiele der Deutschen.

© getty Sara Däbritz will mit der deutschen Nationalmannschaft die EM gewinnen.

Neben der Frauen-EM überträgt DAZN auch eine Menge anderer Fußball-Wettbewerbe, darunter in der nächsten Saison wieder die Herren-Champions-League und Spiele der Herren-Bundesliga. Wenn es dann mit der Nations League wieder weitergeht, wird auch dafür größtenteils DAZN die richtige Adresse sein.

Doch Fußball ist bei weitem nicht alles, das DAZN anbietet. US-Sport, Tennis, Motorsport, Radsport, Darts, Handball, Kampfsport (MMA und Boxen), Wrestling, Rugby - dies und noch mehr Sportarten komplettieren das Repertoire von DAZN.

Zugriff auf all dies verschafft Ihr Euch nur mit Hilfe eines Abonnements. Dieses kostet Euch entweder 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Frauenfußball: Die Gruppen bei der EM 2022 in England

Zu den 16 teilnehmenden Nationen, die in vier Vierer-Gruppen aufgeteilt sind, zählt auch Deutschland dazu. Die DFB-Damen, die mit acht EM-Titel die bei weitem meisten Siege bei Endrunden haben, treffen in der Gruppe B auf Dänemark, Spanien und Finnland.

Während die Gruppenphase am 6. Juli losgeht, steht die K.o.-Phase ab dem 20. Juli im Mittelpunkt. Das große Finale der Frauen-Europameisterschaft steigt dann am 31. Juli im Londoner Wembley Stadium.

A

Land England Österreich Norwegen Nordirland

B

Land Deutschland Dänemark Spanien Finnland

C

Land Niederlande Schweden Portugal Schweiz

D