Die Frauen-Europameisterschaft 2022 in England steht vor der Tür. Mit dabei ist auch der Rekordeuropameister Deutschland. SPOX verrät Euch, was die DFB-Spielerinnen bei einem erneuten Titel an Prämien bekommen würden.

Bald ist es soweit! Nachdem die Frauen-Europameisterschaft im vergangenen Jahr wegen des zu dichten Sommerzeitplans durch die coronabedingten Verschiebungen der Herren-EM und Olympia selbst auf 2022 verschoben werden musste, steht dem Großereignis in England nichts mehr im Weg. Am 6. Juli wird die Frauen-EM auf der Insel mit dem Vorrundenspiel zwischen England und Österreich eröffnet. 16 Nationen kämpfen dann in den darauffolgenden Tagen und Wochen um den EM-Titel, eine Trophäe, die die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ganze achtmal bereits gewinnen konnte. Kein anderes Land hat auch nur einen annähernd so vollen Trophäenschrank, was Erfolge auf dem europäischen Kontinent angeht.

Die Deutschen, die in der Gruppe B Dänemark, Spanien und Finnland zugelost wurden, haben in England nun Titel Nummer neun im Visier. Wie es im Fußball üblich ist, bekommen die Mannschaften bei einem Titelgewinn jedoch nicht nur einen Pokal überreicht, sondern auch finanzielle Belohnungen.

Im Folgenden verrät Euch SPOX, was die DFB-Spielerinnen bei einem EM-Triumph, aber auch grundsätzlich beim Erreichen der K.o.-Phase an Prämien erhalten würden.

Prämien bei der Frauen EM 2022: Wie viel bekommen die DFB-Spielerinnen?

Der Frauenfußball gewinnt von Tag zu Tag an Relevanz. Dies beweisen unter anderem auch die steigenden Zuschauerzahlen bei Champions-League-Spielen: Beim Viertelfinalrückspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid waren mehr als 91.000 Zuschauer im Camp Nou, um die Partie zu verfolgen.

© getty Die Generalprobe für die EM in England haben die DFB-Damen gegen die Schweiz mit Bravour bestanden (7:0).

Aber auch in finanzieller Sicht geht es bergauf. Bei der Frauen-EM 2022 werden nämlich Rekord-Prämien verteilt. Wie die Parteien - Oliver Bierhoff (Sportlicher Leiter DFB), Holger Blask (Geschäftsführer DFB), Georg Behlau (Bereichsleiter Management Nationalmannschaften) und der Mannschaftsrat - ausgehandelt haben, bekommt bei einem Finalsieg jede Spielerin vom DFB eine Prämie in Höhe von 60.000 Euro, für die Finalteilnahme 30.000 Euro, für das Erreichen des Halbfinals 20.000 Euro und für das Überstehen der Gruppenphase 10.000 Euro.

Prämie pro Spielerin Bedingung 60.000 Euro Gewinn der Europameisterschaft 30.000 Euro Finalteilnahme 20.000 Euro Einzug ins Halbfinale 10.000 Euro Überstehen der Gruppenphase

Das ist weitaus mehr als noch bei der vergangenen EM 2017, als die Spielerinnen bei einem EM-Triumph je 37.500 Euro erhalten hätten. Insgesamt schüttet die UEFA für die EM 16 Millionen Euro Preisgeld aus. Im Vergleich zu den Männern liegt jedoch noch einiges dazwischen. Bei der Männer-EM 2021 zahlte der europäische Verband nämlich ganze 331 Millionen Euro aus, weswegen die DFB-Spieler beim EM-Sieg jeweils 400.000 Euro kassiert hätten.

Frauen-EM 2022: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

Mannschaft England Österreich Norwegen Nordirland

Gruppe B

Mannschaft Dänemark Deutschland Finnland Spanien

Gruppe C

Mannschaft Niederlande Schweden Portugal Schweiz

Gruppe D