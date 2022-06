Die Frauen-EM im Fußball steht bevor. Wird es bei dem Turnier auch einen VAR im Einsatz geben? SPOX kennt die Antwort und teilt sie in diesem Artikel mit.

Schon bald ist es endlich so weit: Die ursprünglich für das Jahr 2021 angesetzte Fußball-Europameisterschaft der Frauen wird ausgetragen.

Das Turnier findet vom 6. bis zum 31. Juli in England statt, Spielorte sind dabei London (Wembley), Manchester (Old Trafford und Manchester City Academy Stadium), Brentford (Brentford Community Stadium), Brighton and Hove (Brighton Community Stadium), Sheffield (Bramall Lane), Rotherham (New York Stadium), Milton Keynes (Stadium MK), Southampton (St. Mary's Stadium) und Leigh (Leigh Sports Village)

Warum ging die EM nicht wie geplant im vergangenen Jahr über die Bühne? Es sollte vom 7. Juli bis zum 1. August der Fall sein, doch bekanntermaßen wurde wegen der Coronavirus-Pandemie die EM der Männer von 2020 auf 2021 verschoben. Im letzten Sommer waren also die Herren an der Reihe, das Damen-Turnier sollte da nicht völlig in den Hintergrund geraten.

Gibt es einen VAR bei der Frauen EM 2022?

31 Spiele werden insgesamt bei der EM bestritten. Das Turnier dürfte es wohl kaum hinbekommen, ohne eine Fehlentscheidung seitens der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen über die Bühne zu gehen. Da stellt sich doch die Frage: Wird es so wie im Herrenbereich einen Videoassistenten geben, der die Referees auf mögliche Fehler hinweisen kann?

© getty Der VAR kommt bei der Frauen-EM 2022 zum Einsatz.

Die Antwort lautet: ja. Wie der europäische Fußballverband UEFA bereits im Februar mitgeteilt hat, kommt der VAR über die gesamte EM hinweg zum Einsatz - erstmals überhaupt bei einer Frauen-EM. Ins Rennen geschickt werden dabei 14 Männer und eine Frau. Mit Harm Osmers und Christian Dingert sind zwei Unparteiische aus der Bundesliga dabei.

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Termine und Spielplan

Auch Deutschland ist bei der Frauen-EM vertreten. Es steht auch bereits fest, mit wem es das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in der Vorrunde zu tun bekommt. Der Auftakt steigt am 8. Juli, gegen Dänemark. Im weiteren Verlauf der Gruppenphase warten Spanien und Finnland.

Die deutschen Gruppenspiele im Überblick:

08. Juli: Deutschland vs. Dänemark (Brentford Community Stadium, Brentford)

(Brentford Community Stadium, Brentford) 12. Juli: Deutschland vs. Spanien (Brentford Community Stadium, Brentford)

(Brentford Community Stadium, Brentford) 16. Juli: Deutschland vs. Finnland (Stadium MK, Milton Keynes)

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Der voraussichtliche Kader

Der deutsche Kader für die EM 2022 wurde am Samstag veröffentlicht. So sieht er aus.

Position Name Verein Spiele Tore Torhüterin Ann-Katrin Berger FC Chelsea 3 0 Torhüterin Merle Frohms Eintracht Frankfurt 26 0 Torhüterin Almuth Schult VfL Wolfsburg e. V. 64 0 Abwehr Sara Doorsoun Eintracht Frankfurt 36 1 Abwehr Giulia Gwinn FC Bayern München e. V. 26 3 Abwehr Marina Hegering FC Bayern München e. V. 19 3 Abwehr Kathrin Hendrich VfL Wolfsburg e. V. 45 5 Abwehr Sophia Kleinherne Eintracht Frankfurt 16 0 Abwehr Felicitas Rauch VfL Wolfsburg e. V. 20 3 Mittelfeld/Sturm Nicole Anyomi Eintracht Frankfurt 7 0 Mittelfeld/Sturm Jule Brand TSG 1899 Hoffenheim e. V. 15 4 Mittelfeld/Sturm Klara Bühl FC Bayern München e. V. 23 9 Mittelfeld/Sturm Sara Däbritz Paris Saint-Germain 85 17 Mittelfeld/Sturm Linda Dallmann FC Bayern München e. V. 44 11 Mittelfeld/Sturm Laura Freigang Eintracht Frankfurt 13 9 Mittelfeld/Sturm Svenja Huth VfL Wolfsburg e. V. 65 13 Mittelfeld/Sturm Lena Lattwein VfL Wolfsburg e. V. 16 0 Mittelfeld/Sturm Sydney Lohmann FC Bayern München e. V. 11 1 Mittelfeld/Sturm Lina Magull FC Bayern München e. V. 59 18 Mittelfeld/Sturm Lena Sophie Oberdorf VfL Wolfsburg e. V. 26 3 Mittelfeld/Sturm Alexandra Popp VfL Wolfsburg e. V. 113 53 Mittelfeld/Sturm Lea Schüller FC Bayern München e. V. 38 25 Mittelfeld/Sturm Tabea Waßmuth VfL Wolfsburg e. V. 15 5

Frauen EM: Siegerinnen der vergangenen Jahre