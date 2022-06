Die Frauen-Europameisterschaft 2022 wird am 6. Juli in Milton Keynes in England eröffnet. Doch wo und wann findet das Finale statt? SPOX liefert Euch die Antwort auf diese Frage.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste die eigentlich für 2021 in England geplante Europameisterschaft der Frauen um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Wobei das Virus selbst dabei eine eher untergeordnete Rolle gespielt hatte. Weil die Herren-EM nämlich von 2020 auf 2021 verlegt wurde und die Olympischen Sommerspiele in Tokio ebenfalls auf den Sommer 2021 fielen, entschied die UEFA, das Großereignis der Damen im Sommer 2022 auszutragen. Ansonsten hat sich nichts verändert, England bleibt weiterhin Gastgeber, die 16 Teilnehmer bleiben ebenfalls dieselben.

Zu diesen 16 auf vier Vierer-Gruppen aufgeteilten Mannschaften zählt auch Deutschland dazu. Der Rekord-Europameister (acht Titel) ist in einer Gruppe mit Dänemark, Finnland und Spanien und steigt am 8. Juli ins Geschehen ein. Zwei Tage davor, am 6. Juli, wird das Turnier mit dem Spiel zwischen England und Österreich in Milton Keynes offiziell eröffnet.

SPOX blickt bereits in die Zukunft und zeigt Euch im Folgenden, wann und wo das Finale stattfindet.

© getty Die Frauen-EM 2022 findet in England statt.

Frauen EM 2022: Wann und wo findet das Finale statt?

Die Vorrunde dauert bis zum 18. Juli, ehe die K.o.-Phase aufgrund der geringen Anzahl an Mannschaften gleich mit dem Viertelfinale beginnt.

Die Runde der letzten Acht wird vom 20. bis 23. Juli absolviert, am 26. Juli und 27. Juli stehen schließlich die beiden Begegnungen im Halbfinale an. Das Turnier gipfelt folglich im Finale, das für den 31. Juli angesetzt ist. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Schauplatz ist das Wembley-Stadion in London.

An jenem Ort fand bereits das Endspiel der letzten Männer-EM statt, im Juli 2021 konnte Italien im Elfmeterschießen gegen England jubeln (3:2). Nach 90 und 120 Minuten hatte es je 1:1 gestanden. Übrigens findet auch das Finale der Champions League 2024 im Wembley statt, zuletzt gab es dort einen 3:0-Sieg von Copa-America-Sieger Argentinien bei der Finalissima gegen Europameister Italien.

Die weiteren Schauplätze bei der Frauen-EM sind Manchester (Old Trafford und Manchester City Academy Stadium), Brentford (Brentford Community Stadium), Brighton and Hove (Brighton Community Stadium), Sheffield (Bramall Lane), Rotherham (New York Stadium), Milton Keynes (Stadium MK), Southampton (St. Mary's Stadium) und Leigh (Leigh Sports Village).

Fußball - Frauen-EM 2022: Die Gruppen im Überblick

Deutschland ist mit acht Erfolgen Rekordsieger der Frauen-EM. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg befindet sich bei dem Turnier in Gruppe B, gemeinsam mit Dänemark, Spanien und Finnland - in dieser Reihenfolge die DFB-Spielerinnen auch an.

Gruppe A

Mannschaft England Österreich Norwegen Nordirland

Gruppe B

Mannschaft Dänemark Deutschland Finnland Spanien

Gruppe C

Mannschaft Niederlande Schweden Portugal Schweiz

Gruppe D

Mannschaft Frankreich Italien Belgien Island

Frauen EM: Gewinner-Nationen in der Historie

Die Niederlande hat 2017 eine lange deutsche Serie in der Geschichte der Frauen-EM beendet. Zuvor war der Titel sechs Mal in Folge in die Bundesrepublik gegangen, beginnend mit dem Triumph in 1995.