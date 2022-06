Am 6. Juli beginnt die EM 2022 der Damen in England. Welches Personal Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ins Rennen schickt, steht zum größten Teil fest. Wir von SPOX präsentieren Euch den DFB-Kader.

Die WM-Endrunde der Herren in Katar im kommenden Winter ist keinesfalls das nächste große Turnier des DFB, denn ab dem 6. Juli kämpfen die deutschen Damen in England um den prestigeträchtigen EM-Titel. Mut macht dabei ein Blick in die Historie: Als vermutlich einzigartig lässt sich in diesem Zusammenhang das Auftreten der deutschen Damen-Teams bei vergangenen EM-Turnieren bezeichnen, ganze acht Mal konnten die verschiedenen Auswahlen bereits den Titel nach Deutschland holen. Zwischen 1995 und 2013 stehen sogar fünf Turniersiege in Folge zu Buche.

Bei der letztmaligen Austragung des europäischen Wettbewerbs allerdings musste sich das deutsche Team bereits im Viertelfinale den späteren Finalteilnehmerinnen aus Dänemark geschlagen geben. Trotz der prallgefüllten Titelsammlung geht es auf der Insel in gewisser Weise also sogar um Wiedergutmachung.

Mit welchem Personal Trainerin Martina Voss-Tecklenburg dieses Unterfangen angehen will, seht Ihr hier bei SPOX.

DFB-Damen: Kader bei der EM 2022

Eine Tatsache sticht beim Blick auf den vorläufigen Kader für die EM in England direkt ins Auge, wirklich überraschend ist sie gleichwohl nicht: Maßgeblich bestimmt wird das Team von Spielerinnen des Double-Siegers VfL Wolfsburg und seinem ständigen Konkurrenten, dem FC Bayern München. Jeweils ganze acht Spielerinnen durften mit ins Trainingslager nach Herzogenaurach reisen, und sie bringen teilweise eine große Erfahrung mit ins Camp. Gerade die Wolfsburgerinnen Alexandra Popp (113 Länderspiele) und Svenja Huth (65 Länderspiele) dürften versuchen, der Mannschaft Halt zu geben.

Unterstützung erhalten sie dabei teilweise auch aus dem Ausland, auch wenn mit Dzsenifer Maroszan (Paris St. Germain, Kreuzbandriss) und Melanie Leupholz (FC Chelsea, Schwangerschaft) namhafte Vertreterinnen fehlen. Allenvoran Sara Däbritz, die erst vor wenigen Tagen ihren Wechsel zu Champions-League-Sieger Olympique Lyon verkündete, bringt eine gewisse Starpower mit nach England.

Der gesamte vorläufige EM-Kader der DFB-Damen im Überblick:

Position Name Geburtstag Verein Spiele Tore Torhüterin Ann-Katrin Berger 09.10.1990 FC Chelsea 3 0 Merle Frohms 28.01.1995 Eintracht Frankfurt 26 0 Almuth Schult 09.02.1991 VfL Wolfsburg e. V. 64 0 Martina Tufekovic 16.07.1994 TSG 1899 Hoffenheim e. V. 0 0 Abwehr Sara Doorsoun 17.11.1991 Eintracht Frankfurt 36 1 Jana Feldkamp 15.03.1998 TSG 1899 Hoffenheim e. V. 13 0 Giulia Gwinn 02.07.1999 FC Bayern München e. V. 26 3 Marina Hegering 17.04.1990 FC Bayern München e. V. 19 3 Kathrin Hendrich 06.04.1992 VfL Wolfsburg e. V. 45 5 Sophia Kleinherne 12.04.2000 Eintracht Frankfurt 16 0 Maximiliane Rall 18.11.1993 FC Bayern München e. V. 8 0 Felicitas Rauch 30.04.1996 VfL Wolfsburg e. V. 20 3 Mittelfeld/Sturm Nicole Anyomi 10.02.2000 Eintracht Frankfurt 7 0 Jule Brand 16.10.2002 TSG 1899 Hoffenheim e. V. 15 4 Klara Bühl 07.12.2000 FC Bayern München e. V. 23 9 Sara Däbritz 15.02.1995 Paris Saint-Germain 85 17 Linda Dallmann 02.09.1994 FC Bayern München e. V. 44 11 Laura Freigang 01.02.1998 Eintracht Frankfurt 13 9 Chantal Hagel 20.07.1998 TSG 1899 Hoffenheim e. V. 3 0 Svenja Huth 25.01.1991 VfL Wolfsburg e. V. 65 13 Lena Lattwein 02.05.2000 VfL Wolfsburg e. V. 16 0 Sydney Lohmann 19.06.2000 FC Bayern München e. V. 11 1 Lina Magull 15.08.1994 FC Bayern München e. V. 59 18 Sjoeke Nüsken 22.01.2001 Eintracht Frankfurt 9 2 Lena Sophie Oberdorf 19.12.2001 VfL Wolfsburg e. V. 26 3 Alexandra Popp 06.04.1991 VfL Wolfsburg e. V. 113 53 Lea Schüller 12.11.1997 FC Bayern München e. V. 38 25 Tabea Waßmuth 25.08.1996 VfL Wolfsburg e. V. 15 5

DFB-Damen: Kader bei der EM 2022 - Die deutschen Gegnerinnen

Diese Auswahl soll also nach der Enttäuschung beim Turnier 2017 und der Verzögerung durch die Corona-Pandemie den Erfolg zurück in den deutschen Frauenfußball bringen. Einfach dürfte allerdings nicht werden, sorgt doch schon ein Blick auf die eigene Gruppe B für leichtes Schlucken bei Expertinnen und Experten.

Neben einem erneuten Aufeinandertreffen mit Dänemark warten noch die hochgehandelten Spanierinnen und eine weitere nordeuropäische Vertretung mit Finnland. Die Gruppenphase beginnt für das deutsche Team am 8. Juli, ein mögliches Finale würde am 31. Juli im Wembley Stadium in London angepfiffen.

© getty Bei der letztmaligen Austragung einer EM-Endrunde 2017 jubelten am Ende die Niederländerinnen.

Die deutschen Gruppenspiele im Überblick:

08. Juli: Deutschland vs. Dänemark (Brentford Community Stadium, Brentford)

(Brentford Community Stadium, Brentford) 12. Juli: Deutschland vs. Spanien (Brentford Community Stadium, Brentford)

(Brentford Community Stadium, Brentford) 16. Juli: Deutschland vs. Finnland (Stadium MK, Milton Keynes)

DFB-Damen: Kader bei der EM 2022 - Die bisherigen EM-Siegerinnen