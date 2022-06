Bevor für die DFB-Damen die Europameisterschaft losgeht, bestreiten sie noch ein letztes Testspiel. Heute geht es gegen die Schweiz. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Am 6. Juli ist es soweit und die Frauen-Europameisterschaft in England wird mit dem Duell zwischen Gastgeber England und Österreich eröffnet. Die DFB-Damen, die sich für das Großereignis ebenfalls qualifizieren konnten, steigen zwei Tage später, am 8. Juli, mit ihrem ersten Vorrundenspiel gegen Dänemark ins Turnier ein. Doch bevor das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Flug auf die Insel antritt, ist es noch einmal in einem Testspiel gefragt.

Am heutigen Freitag, den 24. Juni, steht den Deutschen der Nachbar aus der Schweiz, ebenfalls EM-Teilnehmer, gegenüber. Das Duell wird um 17 Uhr angepfiffen und im Steigerwaldstadion in Erfurt, Deutschland, ausgetragen.

© getty Die DFB-Damen treffen in ihrer EM-Generalprobe auf die Schweiz.

Es ist das insgesamt 18. Duell zwischen der Frauen-Nationalmannschaft der Deutschen und der Schweizerinnen. Von den absolvierten 17 gewann Deutschland ganze 16-mal, lediglich einmal trennten sich die beiden Nationen mit einem Unentschieden - und das war im Jahr 1988. Das bislang letzte Duell liegt jedoch bereits einige Jahre zurück. Im Jahr 2015 gewann Deutschland mit 3:1.

Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Testspiel der Frauen vor der EM heute live im TV und Livestream

Wer die Partie Deutschland gegen Schweiz heute live und in voller Länge verfolgen möchte, muss beim ZDF vorbeischauen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet das Testspiel heute im Free-TV und parallel dazu auch im kostenlosen Livestream an.

Der Start der Übertragung ist um 16.50 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff. Claudia Neumann kommentiert danach das komplette Spielgeschehen auf dem Rasen, Katja Streso wird als Moderatorin eingesetzt.

Um den kostenlosen Livestream nutzen zu können, müsst Ihr nur zdf.de aufsuchen. Ein Abonnement und eine Registrierung sind dafür nicht nötig.

Deutschland vs. Schweiz, Übertragung: Testspiel der Frauen vor der EM heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Schweiz

Deutschland vs. Schweiz Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 24. Juni 2022

24. Juni 2022 Anstoß: 17 Uhr

17 Uhr Ort: Steigerwaldstadion, Erfurt (Deutschland)

Steigerwaldstadion, Erfurt (Deutschland) Free-TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Fußball - Frauen-EM 2022: Die Gruppen im Überblick

Deutschland wurde der Gruppe B zugelost. In dieser treffen die DFB-Damen auf Dänemark, Finnland und Spanien. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit acht EM-Titeln die bei weitem erfolgreichste bei Europameisterschaften. Amtierender Europameister ist jedoch eine andere Nation, die Niederlande. 2017 setzte sich die Oranje im Finale mit 4:2 gegen Dänemark (Deutschlands Gruppengegner) durch.

Gruppe A

Mannschaft England Österreich Norwegen Nordirland

Gruppe B

Mannschaft Dänemark Deutschland Finnland Spanien

Gruppe C

Mannschaft Niederlande Schweden Portugal Schweiz

Gruppe D