In Vorbereitung auf die Frauen-EM steht Deutschland heute der Schweiz gegenüber. SPOX begleitet das Testspiel im Liveticker.

Deutschland vs. Schweiz: Testspiel der Frauen vor der EM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Alexandra Popp im Kader gehen die deutschen Fußballerinnen ihr Duell mit der Schweiz an. Die Kapitänin habe ihre Corona-Infektion in der Vorwoche "gut weggesteckt, alle Untersuchungen waren gut, wir bauen Poppi jetzt auf, sodass es irgendwann hoffentlich auch für 90 Minuten reicht", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Länderspiel.

Vor Beginn: Im Steigerwaldstadion will sich der Rekordeuropameister mit einem Erfolg auf die schwierige EM-Mission in England einstimmen. "Wir nehmen uns sehr, sehr viel vor. Vor allen Dingen wollen wir aber auch Freude und Spaß haben und einfach ein richtig gutes Spiel machen", sagte die Bundestrainerin, die angesichts von bislang 6000 verkauften Tickets noch auf mehr Fans hofft.

Vor Beginn: Deutschland trifft heute zu einem Testspiel auf die Schweiz. Los geht es in Erfurt um 17 Uhr. Es ist zugleich die Generalprobe vor der Europameisterschaft, am 3. Juli reist die Mannschaft zur Endrunde nach England (6. bis 31. Juli). In der Gruppe B trifft das DFB-Team auf Vize-Europameister Dänemark (8. Juli), Titelkandidat Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Deutschland vs. Schweiz: Testspiel der Frauen vor der EM heute live im TV und Livestream

Wer sich die Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz heute live im TV und Livestream verfolgen möchte, der bekommt dazu eine Gelegenheit. Das ZDF überträgt die Partie nämlich in voller Länge - auch online im kostenlosen Livestream.

Los geht es um 16.50 Uhr. Katja Streso übernimmt die Moderation, Claudia Neumann den Job als Kommentatorin.

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Der Kader