Deutschland bei der Frauen EM 2022: Gruppe, Gegner, Termine, Spielplan

Nach einer enttäuschenden letzten Europameisterschaft 2017 haben die DFB-Damen bei der EM 2022 wieder Großes vor. Deutschlands Gruppe und ihre Gegner, die wichtigsten Termine sowie der Spielplan - SPOX verschafft Euch einen Überblick über die wichtigsten Daten.

Die Vorbereitungen auf die EM-Endrunde in England sind für das DFB-Team der Frauen längst gestartet. Ein sogenanntes Pre-Camp hat die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits hinter sich, gerade verweilt der vorläufige Kader für das Turnier im ehemals von den DFB-Herren bewohnten Quartier in Herzogenaurach. Am Ende dieses Trainingslagers soll am 18. Juni der finale Kader für den Wettbewerb im Juli benannt werden.

Die Bedingungen für ein möglichst erfolgreiches Abschneiden auf der Insel sind also geschaffen, doch selbstverständlich werden andere Nationen versuchen, den Weg der deutschen Mannschaft zum EM-Titel so steinig wie möglich zu gestalten.

Welche Kontrahentinnen schon in der Gruppe auf unsere Elf warten und welche Termine alle deutschen Fans unbedingt im Kopf behalten müssen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Gruppe und Gegner

Es geht für das DFB-Team direkt ans Eingemachte, denn schon in der eigenen Gruppe B warten richtige Kracher auf die deutschen Damen. Die Gegner sind hochkarätig, Vize-Europameister Dänemark sowie die hochgehandelten Spanierinnen kämpfen ebenfalls um den Einzug ins Viertelfinale. Komplettiert wird die Vierergruppe von Finnland.

Wie üblich ziehen die zwei besten Mannschaften jeder der vier Gruppen ins Viertelfinale ein. Auf die deutsche Mannschaft würde somit im Falle des Weiterkommens der Gruppensieger bzw. der Gruppenzweite der Gruppe A - bestehend aus Gastgeber England, Österreich, Norwegen und Nordirland - warten.

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Termine und Spielplan

Das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg steigt am 8. Juli, also am dritten Turniertag ins Turnier ein, wenn es mit den Dänen direkt eine große und möglicherweise richtungsweisende Aufgabe vor der Brust hat. Im weiteren Verlauf der Gruppenphase warten Spanien und Finnland.

Die deutschen Gruppenspiele im Überblick:

08. Juli: Deutschland vs. Dänemark (Brentford Community Stadium, Brentford)

(Brentford Community Stadium, Brentford) 12. Juli: Deutschland vs. Spanien (Brentford Community Stadium, Brentford)

(Brentford Community Stadium, Brentford) 16. Juli: Deutschland vs. Finnland (Stadium MK, Milton Keynes)

Nach der Gruppenphase beginnen die Viertelfinalspiele am Mittwoch, den 20. Juli, die Halbfinals starten am 26. Juli. Das Finale wird schlussendlich am 31. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit im ikonischen Wembley Stadium in London angepfiffen.

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Der voraussichtliche Kader

Wie bereits erwähnt wird der offizielle Kader für die EM 2022 erst in den kommenden Tagen veröffentlicht. Anhand des Trainingslagers lässt sich aber bereits jetzt abschätzen, welche Spielerinnen Teil des Turniers sein werden.

Position Name Verein Spiele Tore Torhüterin Ann-Katrin Berger FC Chelsea 3 0 Torhüterin Merle Frohms Eintracht Frankfurt 26 0 Torhüterin Almuth Schult VfL Wolfsburg e. V. 64 0 Torhüterin Martina Tufekovic TSG 1899 Hoffenheim e. V. 0 0 Abwehr Sara Doorsoun Eintracht Frankfurt 36 1 Abwehr Jana Feldkamp TSG 1899 Hoffenheim e. V. 13 0 Abwehr Giulia Gwinn FC Bayern München e. V. 26 3 Abwehr Marina Hegering FC Bayern München e. V. 19 3 Abwehr Kathrin Hendrich VfL Wolfsburg e. V. 45 5 Abwehr Sophia Kleinherne Eintracht Frankfurt 16 0 Abwehr Maximiliane Rall FC Bayern München e. V. 8 0 Abwehr Felicitas Rauch VfL Wolfsburg e. V. 20 3 Mittelfeld/Sturm Nicole Anyomi Eintracht Frankfurt 7 0 Mittelfeld/Sturm Jule Brand TSG 1899 Hoffenheim e. V. 15 4 Mittelfeld/Sturm Klara Bühl FC Bayern München e. V. 23 9 Mittelfeld/Sturm Sara Däbritz Paris Saint-Germain 85 17 Mittelfeld/Sturm Linda Dallmann FC Bayern München e. V. 44 11 Mittelfeld/Sturm Laura Freigang Eintracht Frankfurt 13 9 Mittelfeld/Sturm Chantal Hagel TSG 1899 Hoffenheim e. V. 3 0 Mittelfeld/Sturm Svenja Huth VfL Wolfsburg e. V. 65 13 Mittelfeld/Sturm Lena Lattwein VfL Wolfsburg e. V. 16 0 Mittelfeld/Sturm Sydney Lohmann FC Bayern München e. V. 11 1 Mittelfeld/Sturm Lina Magull FC Bayern München e. V. 59 18 Mittelfeld/Sturm Sjoeke Nüsken Eintracht Frankfurt 9 2 Mittelfeld/Sturm Lena Sophie Oberdorf VfL Wolfsburg e. V. 26 3 Mittelfeld/Sturm Alexandra Popp VfL Wolfsburg e. V. 113 53 Mittelfeld/Sturm Lea Schüller FC Bayern München e. V. 38 25 Mittelfeld/Sturm Tabea Waßmuth VfL Wolfsburg e. V. 15 5

Deutschland bei der Frauen EM 2022: Die EM-Siegerinnen der vergangenen Jahre

Kann die deutsche Frauennationalmannschaft zu alter Dominanz zurückfinden? Schließlich gewannen die Damen acht der vergangenen zehn Europameisterschaften. Bei der letzten, im Jahr 2017, musste man sich jedoch bereits im Viertelfinale der Auswahl Dänemarks geschlagen geben.