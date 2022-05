VfL Wolfsburg vs. Turbine Potsdam, Übertragung: DFB-Pokal-Finale der Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam treten heute Abend gegeneinander im Finale des DFB-Pokals der Damen an. SPOX teilt Euch im Vorfeld des Endspiels mit, wie Ihr nichts verpasst und es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im DFB-Pokal-Finale der Damen trifft der VfL Wolfsburg auf Turbine Potsdam. Beide Mannschaften sind bereits in der Vergangenheit im DFB-Pokal erfolgreich gewesen.

Turbine Potsdam gewann den Pokal dreimal. Zuletzt gelang ein Erfolg im Jahr 2006. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erreichte man am Ende nur Platz 4 und verpasste die Champions-League-Plätze nur knapp. Eine 0:5-Niederlage gegen die Frauen des FC Bayern verhinderte am Ende die Königsklasse. Nun will man doch noch einen Erfolg feiern können.

Doch der VfL Wolfsburg ist ein extrem schwerer Gegner. Der achtmalige Pokalsieger und aktuelle Meister gewann auch beide Saisonspiele gegen Potsdam mit jeweils 3:0. Die Wolfsburgerinnen dominierten in den vergangenen Jahren den DFB-Pokal der Damen. Seit 2015 gewann keine andere Mannschaft mehr den Pokal als der VfL. Nun steht man also erneut im Finale und kann bei einem Erfolg in Köln den achten Pokalsieg hintereinander einfahren.

© getty Der VfL Wolfsburg hat noch nie gegen Turbine Potsdam im DFB-Pokal verloren. In vier Begegnungen gab es vier Siege für die Wolfsburgerinnen.

VfL Wolfsburg vs. Turbine Potsdam, Übertragung: DFB-Pokal-Finale der Damen heute live im TV und Livestream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Finale des DFB-Pokals der Damen heute live im TV und Livestream zu verfolgen. Darunter auch im Free-TV.

Die ARD strahlt, wie schon bei den Männern, das DFB-Pokal-Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam aus. Die Übertragung des öffentlich-rechtlichen Sendes beginnt um 16 Uhr mit Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer.

Neben der ARD ist auch Sky berechtigt, das Pokalfinale der Damen live auszustrahlen. Der Pay-TV-Sender zeigte bereits davor die ganzen Runde des DFB-Pokals der Damen. Übertragungsstart des Spiels ist auf Sky Sport 1 um 16 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Hannes Herrmann.

Beide Sender bieten das DFB-Pokal-Finale zwischen Wolfsburg und Potsdam auch per Livestream an. Beim öffentlich-rechtlichen Sender geht das ganz einfach über den Livestream auf der Internetseite.

Sky stellt Euch wie immer die Option zwischen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

VfL Wolfsburg vs. Turbine Potsdam, Übertragung: DFB-Pokal-Finale der Damen heute im Liveticker

Natürlich habt Ihr auch die Option, das Finale zwischen Wolfsburg und Potsdam hier live auf SPOX per Liveticker zu verfolgen. Kurz vor Start der Partie bekommt Ihr die Aufstellungen geliefert und mit dem Anpfiff gibt es dann ständige Updates aus dem Spiel in Köln.

Hier geht's zum Liveticker des DFB-Pokal-Finales der Damen: VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam.

VfL Wolfsburg vs. Turbine Potsdam, Übertragung: DFB-Pokal-Finale der Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Schult - Blässe, Hendrich, Janssen, Wedemeyer - Oberdorf, Waßmuth, Lattwein, Popp, Huth - Pajor

Schult - Blässe, Hendrich, Janssen, Wedemeyer - Oberdorf, Waßmuth, Lattwein, Popp, Huth - Pajor Turbine Potsdam: Fischer - Gerhardt, Barth, Sissoko, Agrez - Mesjasz, Kössler, Graf - I. Kerschowski, Weidauer, Orschmann

Begegnung: VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam

VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam Wettbewerb: DFB-Pokal der Damen

DFB-Pokal der Damen Runde: Finale

Finale Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Datum: 28. Mai 2022

28. Mai 2022 Anstoß: 16.45 Uhr

16.45 Uhr TV: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

Liveticker: SPOX

