Fußball - Frauen-EM 2022: Ort, Datum, Termine, Spielplan, deutsche Gruppe, Übertragung im TV und Livestream

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen wurde aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben. Nun soll das Turnier wie geplant in England stattfinden. Auf SPOX erfahrt Ihr alles über den Ort, das Datum, die Termine, den Spielplan, die deutsche Gruppe und die Übertragung im TV und Livestream der Fußball-Europameisterschaft der Frauen.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr in England statt. 16 Mannschaften in vier Gruppen kämpfen um den Sieg im Wettbewerb. Das Turnier startet am Mittwoch, den 6. Juli, mit dem Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich. Das Endspiel ist für den 31. Juli terminiert. Im Wembley Stadion wird in diesem Jahr der Europameister der Frauen gekürt.

Deutschland gehört natürlich auch bei dieser Europameisterschaft zum Favoritenkreis. Mit insgesamt acht Titel ist man mit deutlichem Abstand Rekord-Titelträger vor allen anderen Mannschaften. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Jahr 2023 ist die DFB-Auswahl ebenfalls voll im Soll. Aus acht Spielen gab es sieben Siege und eine Niederlage. Damit stehen die Deutschen auf Platz 1 der Tabelle. Können die deutschen Nationalspielerinnen diese guten Leistungen auch in der Europameisterschaft umsetzen?

© getty Deutschlands Nationalspielerin Klara Bühl zieht an Portugals Catarina Amado vorbei.

In der Gruppe B trifft Deutschland bei der EM auf Dänemark, Spanien und Finnland. Am 8. Juli muss das Team von Martina Voss-Tecklenburg zu erst gegen Dänemark ran. Am 12. Juli kommt es für Deutschland dann zum Duell gegen Spanien. Am 16. Juli findet für das DFB-Team das letzte Gruppenspiel gegen Finnland statt.

Fußball - Frauen-EM 2022: Der Spielplan der Vorrunde

Gruppe Mannschaft 1 Mannschaft 2 Termin Anstoß Spielort A England Österreich Mittwoch, 6. Juli 21 Uhr Old Trafford, Manchester A Norwegen Nordirland Donnerstag, 7. Juli 21 Uhr St. Mary's Stadium, Southampton B Spanien Finnland Freitag, 8. Juli 18 Uhr Stadium MK, Milton Keynes B Deutschland Dänemark Freitag, 8. Juli 21 Uhr Brentford Community Stadium, Brentford C Portugal Schweiz Samstag, 9. Juli 18 Uhr Leigh Sports Village, Wigan & Leigh C Niederlande Schweden Samstag, 9. Juli 21 Uhr Bramall Lane, Sheffield D Belgien Island Sonntag, 10. Juli 18 Uhr Manchester City Academy Stadium, Manchester D Frankreich Italien Sonntag, 10. Juli 21 Uhr New York Stadium, Rotherham A Österreich Nordirland Montag, 11. Juli 18 Uhr St. Mary's Stadium, Southampton A England Norwegen Montag, 11. Juli 21 Uhr American Express Community Stadium, Falmer B Dänemark Finnland Dienstag, 12. Juli 18 Uhr Stadium MK, Milton Keynes B Deutschland Spanien Dienstag, 12. Juli 21 Uhr Brentford Community Stadium, Brentford C Schweden Schweiz Mittwoch, 13. Juli 18 Uhr Bramall Lane, Sheffield C Niederlande Portugal Mittwoch, 13. Juli 21 Uhr Leigh Sports Village, Wigan & Leigh D Italien Island Donnerstag, 14. Juli 18 Uhr Manchester City Academy Stadium, Manchester D Frankreich Belgien Donnerstag, 14. Juli 21 Uhr New York Stadium, Rotherham A Nordirland England Freitag, 15. Juli 21 Uhr St. Mary's Stadium, Southampton A Österreich Norwegen Freitag, 15. Juli 21 Uhr American Express Community Stadium, Falmer B Finnland Deutschland Samstag, 16. Juli 21 Uhr Stadium MK, Milton Keynes B Dänemark Spanien Samstag, 16. Juli 21 Uhr Brentford Community Stadium, Brentford C Schweiz Niederlande Sonntag, 17. Juli 18 Uhr Bramall Lane, Sheffield C Schweden Portugal Sonntag, 17. Juli 18 Uhr Leigh Sports Village, Wigan & Leigh D Island Frankreich Montag, 18. Juli 21 Uhr New York Stadium, Rotherham D Italien Belgien Montag, 18. Juli 21 Uhr Manchester City Academy Stadium, Manchester

Fußball - Frauen-EM 2022: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Europameisterschaft der Frauen könnt Ihr im Free-TV sehen. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen der Übertragung im TV und der Übertragung per Livestream.

Fußball - Frauen-EM 2022: Die Übertragung im TV

Die Übertragung der Europameisterschaft der Frauen wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern übernommen. Alle Spiele werden im Free-TV in der ARD und im ZDF ausgestrahlt. Dabei wechseln sich die Sender immer ab. Jeweils zwei Spiele gibt es dann am Tag auf den jeweiligen Programmen im TV zu sehen.

Fußball - Frauen-EM 2022: Die Übertragung im Livestream

Die öffentlich-rechtlichen Sender stellen zu allen Spielen auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Ihr könnt dort ebenfalls die kompletten Spiele live verfolgen.

Hier geht es zum Livestream der ARD.

Hier geht es zum Livestream des ZDF.

Fußball - Frauen-EM 2022: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

Mannschaft Spiele Diff. Pkt. England 0 0 0 Österreich 0 0 0 Norwegen 0 0 0 Nordirland 0 0 0

Gruppe B

Mannschaft Spiele Diff. Pkt. Dänemark 0 0 0 Deutschland 0 0 0 Finnland 0 0 0 Spanien 0 0 0

Gruppe C

Mannschaft Spiele Diff. Pkt. Niederlande 0 0 0 Schweden 0 0 0 Portugal 0 0 0 Schweiz 0 0 0

Gruppe D