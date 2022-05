Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Turin treten Olympique Lyon und der FC Barcelona heute zum Finale der Champions League der Frauen gegeneinander an. SPOX informiert im Vorfeld der Begegnung darüber, wie es sich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Eine Woche vor dem Champions-League-Finale der Männer zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (28. Mai) findet erst einmal das Endspiel der Damen in der Königsklasse statt - auch dieses mit spanischer Beteiligung, wobei es nicht die Frauen der Königlichen, sondern die des FC Barcelona sind, denen der Weg nach Turin gelungen ist.

Das Barca-Team um Kapitänin Alexia Putellas, die im Halbfinale den VfL Wolfsburg eliminieren konnten, trifft im Stadion von Juventus auf die Damen von Olympique Lyon. Anstoß des entscheidenden Kampfs um die Trophäe im internationalen Geschäft ist um 19 Uhr.

Bei dem Aufeinandertreffen zwischen Barcelona und Lyon handelt es sich übrigens um die Neuauflage des Endspiels aus dem Jahr 2019. Dieses entschieden die Französinnen am Ende klar mit einem 4:1 für sich. Für OL war es der dritte von vier Champions-League-Titeln in Serie, ehe die Mannschaft aus Katalonien vergangene Saison triumphierte. Der amtierende Champion fordert also den Rekordsieger des Wettbewerbs heraus.

Olympique Lyon gegen FC Barcelona: Wo wird man sich das Frauen-Finale der Champions League heute live im TV und Livestream ansehen können? SPOX klärt auf.

© getty Barca um Putellas schalteten im Halbfinale den VfL Wolfsburg aus.

Das Finale zwischen Lyon und Barcelona kann heute live miterlebt werden - allerdings nicht im linearen Fernsehen. Eine Übertragung im klassischen TV wird nicht geboten, dafür besitzt immerhin DAZN die Rechte an der Ausstrahlung der Women's Champions League.

Besonders positiv hierbei: Der Streamingdienst macht die Begegnung selbst denen zugänglich, die kein Abonnement besitzen. Üblicherweise lässt sich zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro monatlich, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (274,99 Euro per Einmalzahlung oder 24,99 Euro in monatlichen Raten) auswählen, die Königsklasse der Damen ist zudem aber auch live bei YouTube zu sehen. DAZN überträgt dort gratis.

Jan Platte übernimmt den Job als Kommentator, während Julia Simic ihm als Expertin zur Seite steht. Los geht die Ausstrahlung wenige Minuten vor dem Anstoß.

Über den prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb der Damen und Herren hinaus bekommt Ihr in Sachen Fußball auch noch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 angeboten. Und wiederum über den Fußball hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts und noch mehr.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute im Liveticker

Euch reicht zu Lyon gegen Barcelona auch ein Liveticker, damit Euch nichts entgeht? Dann klickt Euch zur Partie doch gerne noch einmal bei uns rein, denn wir verfolgen das Finale schriftlich.

Frauen Champions League Finale: Olympique Lyon vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Olympique Lyon - FC Barcelona

Olympique Lyon - FC Barcelona Wettbewerb: UEFA Women's Champions League

UEFA Women's Champions League Rahmen: Finale

Finale Datum: 21. Mai 2022

21. Mai 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Allianz Stadium, Turin

Allianz Stadium, Turin TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

