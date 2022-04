Barca erneut mit großer Kulisse gegen Wölfinnen

Die Frauen des VfL Wolfsburg dürfen sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona auf eine große Kulisse freuen. Die Katalanen verkauften innerhalb eines Tages 50.000 Tickets für die Begegnung am 22. April (18.45 Uhr) im Stadion Camp Nou. Am Dienstag beginnt der freie Verkauf für Nicht-Mitglieder.

Barcelona hatte im Viertelfinale gegen Real Madrid mit 91.553 Menschen einen Europarekord für ein Frauenspiel aufgestellt, der fälschlicherweise oft als Weltrekord tituliert wurde. Dieser datiert eigentlich aus dem Jahr 1971, als Dänemark im WM-Finale in Mexiko vor mindestens 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die Gastgeberinnen schlug.

Das Halbfinal-Rückspiel in Wolfsburg findet am 30. April (18.00 Uhr) in der Volkswagen-Arena statt. Nachdem die Wölfinnen sich gegen den FC Arsenal im Viertelfinale durchgesetzt (1:1 und 2:0) und den FC Bayern München in der Liga deutlich mit 6:0 geschlagen haben, stehen die Chancen auf das Triple gut. Die Duelle mit dem amtierenden Champions-League-Sieger und dem wohl besten Team der Welt aus Barcelona werden allerdings wegweisend sein.