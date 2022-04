In der WM-Qualifikation spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute in Serbien. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

WM-Qualifikation der Frauen, Serbien vs. Deutschland: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Nur drei Tage nach dem 3:0-Sieg gegen Portugal steht für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen in der WM-Qualifikation bereits die nächste Partie an. Am heutigen Dienstag, dem 12. April, ist die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 8. Spieltag in Serbien gefordert. Angepfiffen wird das Spiel um 16 Uhr im Sportski Centar FSS in Stara Pazova.

Deutschland ist in der Qualifikationsgruppe H bisher das Maß aller Dinge. Sieben Siege aus sieben Spielen mit einem Torverhältnis von 34:2 sprechen für sich selbst. Mit dem achten Sieg im achten Spiel könnte Deutschland bereits heute das Ticket für die WM-Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) lösen.

Das Hinspiel gegen Serbien gewann Deutschland klar mit 5:1. Der Tabellenzweite Serbien macht sich ebenfalls noch Hoffnungen auf die Qualifikation zur WM, da die Gruppenzweiten in den Playoffs um weitere WM-Plätze spielen.

Serbien vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation der Frauen heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel der Frauen zwischen Serbien und Deutschland wird heute live im TV und im Livestream übertragen. Verantwortlich dafür ist ab 15.45 Uhr jeweils das ZDF. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Sven Voss kommentiert Sven Galeske das Spiel.

Den kostenlosen Livestream zum Spiel findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

