Die Fans des deutschen Frauenfußballs dürfen sich heute auf ein Spektakel im Halbfinale des DFB-Pokals freuen. Mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg stehen sich heute die besten Mannschaften des Landes gegenüber. Wie Ihr das Pokalspiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der 6:0-Demontage, die der VfL Wolfsburg den Münchnerinnen am vergangenen Spieltag in der Frauen-Bundesliga zugefügt hat, stehen sich die besten zwei Vereine Deutschlands erneut gegenüber, am heutigen Sonntag, den 17. April, jedoch nicht in der Liga, sondern im DFB-Pokal. Das Duell heute ist auch das zwischen dem amtierenden Meister (FC Bayern München) und dem amtierenden Pokalsieger (VfL Wolfsburg). Der Anpfiff erfolgt um 12.30 Uhr, gespielt wird am FC Bayern Campus in München.

Dank des Sieges über die von Corona gebeutelten Bayern steuern die Wölfinnen in der Liga auf den Meistertitel zu. Der Abstand zum Verfolger aus dem Süden wurde dadurch drei Runden vor Schluss auf vier Punkte vergrößert. Eher unwahrscheinlich, dass sich die Wolfsburgerinnen das noch nehmen lassen, da sie in 19 Spielen nur dreimal nicht alle drei Punkte mitnehmen konnten. Was die Favoritenrolle des VfL heute zudem bestärkt: Der DFB-Pokal wird bereits seit Jahren vom VfL Wolfsburg dominiert. Der bislang letzte Pokalsieger, der nicht VfL Wolfsburg hieß, war der 1. FFC Frankfurt in der Saison 2013/14.

Morgen (18. April) kämpfen Bayer Leverkusen und der 1. FFC Turbine Potsdam um das zweite Finalticket.

© getty Die Wölfinnen ließen dem FC Bayern in der Liga am vergangenen Spieltag keine Chance.

DFB-Pokal: Das Halbfinale der Frauen im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Sonntag, 17. April 12.30 Uhr FC Bayern München VfL Wolfsburg Montag, 18. April 18.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FFC Turbine Potsdam

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Halbfinale der Frauen im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Wie bei der Männerversion des DFB-Pokals wird auch das Halbfinale der Frauen von Sky im Pay-TV und im Livestream übertragen. Das Duell wird ab 12.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) übertragen und von Hannes Herrmann kommentiert.

Wer die Begegnung im Livestream von Sky verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten, wie er diesen freischaltet: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Aber es gibt auch die Option, das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg heute gratis zu verfolgen. Diese bietet der öffentlich-rechtliche Sender ARD an. Die Übertragung der Partie geht nur fünf Minuten vor Spielbeginn los. Vor Ort in München kümmert sich Claus Lufen um die Moderation. Bernd Schmelzer wird als Kommentator eingesetzt und von der ehemaligen Nationalspielerin Nia Künzer dabei unterstützt.

Außerdem bietet auch die ARD das Duell im Livestream an. Auf den Livestream bei sportschau.de könnt Ihr gratis und ohne Abo zugreifen.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre im Überblick