FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Hinspiel im Halbfinale der Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

Die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg trifft im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Barcelona. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das K.o.-Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Mit dem 3:1-Sieg im über den FC Bayern München im DFB-Pokal hat die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg ihren Status als Nummer eins in Deutschland endgültig zementiert. Es war der zweite Sieg innerhalb von zwei Wochen. Das Spiel Anfang April ging noch deutlicher zugunsten der Wölfinnen aus, mit 6:0 deklassierte der VfL den amtierenden Meister.

Für die Wolfsburgerinnen kann die Saison bislang eigentlich nicht besser laufen. In der Liga führt man drei Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Bayern. Im DFB-Pokal steht man im Finale, wo der 1. FFC Turbine Potsdam wartet. Zusätzlich ist der VfL auch noch in der Champions League vertreten - der FC Bayern musste auch in diesem Wettbewerb vor Wolfsburg die Segel streichen (3:4 nach Hin- und Rückspiel gegen Paris Saint-Germain).

© getty Die Wölfinnen müssen im Halbfinale der Frauen-Champions-League gegen den FC Barcelona ran.

In der Königsklasse trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Barcelona. Das Hinspiel findet am heutigen Freitag (22. April) statt. Gespielt wird im legendären Camp Nou, das im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid eine Rekordzahl von 91 553 Zuschauern aufnahm. Auch deswegen konnten sich die Blaugrana gegen den Rivalen aus der spanischen Hauptstadt insgesamt mit 8:3 durchsetzen und eine Runde weiterziehen.

Die Wölfinnen lösten ihr Halbfinalticket mit dem 3:1 nach Hin- und Rückspiel gegen Arsenal ein.

Wer das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften heute live und in voller Länge sehen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst überträgt ab 18.30 Uhr Livebilder aus Barcelona. Zeitgleich geh die Vorberichterstattung los. Folgendes DAZN-Personal begleitet Euch dabei durch die Partie:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Julia Simic

Julia Simic Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

DAZN ist grundsätzlich zwar kostenpflichtig, das heutige Spiel wird jedoch auch kostenlos vom "Netflix des Sports" angeboten. Die kostenlose Übertragung findet Ihr auf der YouTube-Seite DAZN "UEFA Women's Champions League".

DAZN ist unter anderem auch das Zuhause der Männerversion der Königsklasse, zumindest der Großteil ist bei DAZN zu sehen. Aber auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Länderspiele sind auf der Plattform abrufbereit.

Mit einem Abonnement könnt Ihr zudem auch folgende Sportarten sehen: US-Sport (NBA und NFL), Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling und Wintersport.

Die Kosten für das Abo liegen bei 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro jährlich zu haben.

Begegnung: FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg

FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Champions League (Halbfinal-Hinspiel)

Champions League (Halbfinal-Hinspiel) Datum: 22. April 2022

22. April 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Camp Nou (Barcelona)

Camp Nou (Barcelona) Übertragung: DAZN

Frauen Champions League: Das Halbfinale im Überblick