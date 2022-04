In der Qualifikation für die WM trifft die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen heute auf Portugal. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr heute Deutschland vs. Portugal live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für das Team von Martina Voss-Tecklenburg steht heute die siebte Partie in der WM-Qualifikation in der Gruppe H an. Bisher konnten die DFB-Frauen alle ihre Spiele gewinnen. Bleibt die Weste heute gegen Portugal weiß?

Deutschland vs. Portugal, Übertragung: WM-Qualifikation der Frauen heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Die WM-Qualifikationspartie zwischen Deutschland und Portugal findet am heutigen Samstag, den 9. April, statt. Gespielt wird heute in der Schüco-Arena in Bielefeld. Das Stadion dient normalerweise als Heimspielstädte von Arminia Bielefeld. Um 16.10 Uhr wird das Qualifikationsspiel in der Gruppe H angepfiffen.

Die DFB-Frauen befinden sich in der Gruppe H aktuell souverän an der Tabellenspitze. Sechs Siege aus sechs Spielen holte das Team rund um die Kapitänin Alexandra Popp in der WM-Qualifikation. Im Hinspiel konnte Deutschland Portugal Ende November mit 3:1 besiegen. Vor gut sechs Wochen startete die Länderspielsaison für die DFB-Frauen mit dem Arnold Clark Cup in England. Dort lief es für Deutschland jedoch gar nicht gut - nur einen Punkt aus drei Spielen holte das Team von Martina Voss-Tecklenburg. Finden die deutschen Spielerinnen heute gegen Portugal wieder in die Erfolgsspur?

Die Portugiesinnen haben neben der 1:3-Niederlage gegen Deutschland nur im WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am ersten Spieltag Punkte liegenlassen müssen. Aktuell befindet sich Portugal auf Rang drei in der Gruppe H. Der Tabellenzweite Serbien befindet sich aktuell nur zwei Punkte vor Portugal und befindet sich damit immer noch in Schlagdistanz. Der zweite Rang qualifiziert die Nationen für die WM-Playoffs , nur der Erste Platz in der Gruppe sichert den Mannschaften das direkte Ticket.

Deutschland vs. Portugal, Übertragung: WM-Qualifikation der Frauen heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Spiel: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Begegnung: Deutschland vs. Portugal

Deutschland vs. Portugal Datum: 9. April

9. April Anpfiff: 16.10 Uhr

16.10 Uhr Spielort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld Übertragung im TV und Livestream: ARD

Deutschland vs. Portugal, Übertragung: WM-Qualifikation der Frauen heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Frankreich zeigt die ARD am heutigen Tag live im Free-TV und Livestream. Um 16.00 Uhr beginnen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender die Vorberichte zum Spiel. Ab 16.10 Uhr seht Ihr im Ersten dann die Partie live und in voller Länge am heutigen Nachmittag.

© getty Lea Schüller erzielte im Hinspiel gegen Portugal das zwischenzeitliche 1:0.

Die ARD bietet zudem einen kostenlosen Livestream des Spiels zwischen Deutschland und Portugal an. Diesen findet Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

WM-Qualifikation der Frauen: Die Gruppe H in der Übersicht