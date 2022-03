Vor Weltrekordkulisse ins Halbfinale: Barca triumphiert im Frauen-Clasico

Vor der Weltrekordkulisse von 91.553 Zuschauern im Stadion Camp Nou haben die Fußballerinnen von Titelverteidiger FC Barcelona auf dem Weg ins Halbfinale der Champions League Erzrivale Real Madrid ausgeschaltet. Das Team um Starspielerin Alexia Putellas gewann den Clasico in der eigenen Arena nach einer überlegenen Vorstellung mit 5:2 (1:1), bereits im Viertelfinal-Hinspiel hatte Barca triumphiert (3:1).

Der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Spiel stammte aus dem Jahr 1999, damals hatten 90.185 Fans das WM-Finale zwischen Gastgeber USA und China im Rose Bowl in Pasadena verfolgt. Auf Klubebene war bislang beim Duell zwischen Atletico Madrid und Barcelona 2019 mit 60.739 Besuchern die Bestmarke erreicht worden.

Barca, das für das besondere Spiel Tickets in der ganzen Welt verkauft hatte, bekommt es im Halbfinale mit dem Sieger des Duells zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Arsenal zu tun. Das Rückspiel findet am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in der VW-Arena statt, im Hinspiel hatte es in England ein 1:1 gegeben.

Im Camp Nou drehte Real um die frühere deutsche Nationalspielerin Babett Peter nach der frühen Führung für Barca durch Maria Pilar Leon (8.) das Spiel, Barca antwortete mit drei Treffern binnen zehn Minuten. Weltfußballerin Putellas (62.) sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung, Caroline Graham Hansen traf zum Endstand (70.).