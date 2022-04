In der Frauen-Bundesliga kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zum Spiel, liefern wir euch hier.

Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga! Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern trifft am heutigen Nachmittag der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten und damit auch der Pokalsieger auf den Meister. Die Partie am 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga beginnt am heutigen Nachmittag, den 03. April, um 14.00 Uhr. Gespielt wird am heutigen Sonntag im AOK-Stadion in Wolfsburg.

Der VfL Wolfsburg befindet sich aktuell mit 47 Punkten an der Spitze der Tabelle in der Frauen Bundesliga. Den letzten Punktverlust in der Liga musste das Team von Trainer Tommy Stroot am 11. Spieltag im vergangen Dezember hinnehmen. Im Hinspiel hatte der VfL Wolfsburg das bessere Ende für sich. Knapp bezwang der aktuelle Tabellenerste den FC Bayern mit 1:0. Kann der VfL heute die Tabellenspitze weiter behaupten?

Die aktuelle Woche war für den amtierenden Meister FC Bayern von einer Enttäuschung geplagt. Gegen Paris Saint-Germain schieden die Bayern-Damen im Viertelfinale der Champions League aus. In der Liga hingegen läuft es für den FC Bayern. Auch das Team von Jens Scheuer musste das letzte Mal am 11. Spieltag einen Punktverlust hinnehmen. Mit einem Sieg heute könnte der FC Bayern die Tabellenspitze zurückerobern, die sie am 8. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg hergeben mussten.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern, Übertragung: Frauen Bundesliga heute live im TV und Livestream

Es bieten sich heute einige Optionen das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern live und in voller Länge zu sehen. So zeigen gleich zwei Sender das Spiel im Free-TV. Alternativ könnt Ihr die Partie auch im Pay-TV bei MagentaSport sehen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern, Übertragung: Frauen Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt der NDR und der BR die Partie heute live und in voller Länge. Der NDR beginnt seine Übertragung des Spiels kurz vor Anpfiff um 14.00 Uhr. Schon um 13.45 Uhr könnt Ihr die Vorberichte zum Spiel im BR live sehen.

Auch Magenta Sport zeigt die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern am heutigen Mittag ab 13.45 Uhr live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie ebenfalls live und vollumfänglich. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 14.00 Uhr.

© getty Jill Roord ist mit neun Treffern die beste Torjägerin beim VfL Wolfsburg.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern, Übertragung: Frauen Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Als öffentlich-rechtliche Sender bieten der NDR und der BR sein Programm auch als kostenlosen Livestream an. Diese könnt Ihr in der ARD-Mediathek finden.

Der Dienst der Telekom, MagentaSport, bietet ebenfalls einen Livestream des Spiels an. Der Livestream von MagentaSport ist kostenpflichtig.

Frauen Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag