Ziehen die Frauen des VfL Wolfsburg gegen Arsenal in das Halbfinale der Champions League ein? Am heutigen Donnerstag steigt das Rückspiel im Viertelfinale. SPOX teilt mit, wie es sich live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Das verspricht Spannung: Die Damen des VfL Wolfsburg treten am heutigen Donnerstag, den 31. März in der Women's Champions League gegen Arsenal an. Anstoß ist um 18.45 Uhr in der Volkswagen Arena.

Der Rahmen der Partie: Rückspiel im Achtelfinale. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel ist für beide Teams weiterhin alles möglich - allen voran aufgrund der weggefallenen Auswärtstorregel, die das Hinspiel somit praktisch nicht existent erscheinen lässt. Es muss heute ein Sieger her, ob nach 90 oder 120 Minuten oder nach Elfmeterschießen. Wer sich wohl durchsetzen wird?

Bitter für die Wölfinnen: Beinahe wären sie mit einem Vorsprung in dieses zweite Kräftemessen gegangen. In London kassierten sie nach ihrer Führung aus der 19. Minute aber in der 89. Minute noch den Ausgleich.

SPOX sagt Euch im Folgenden, wie Ihr VfL Wolfsburg gegen Arsenal in der Frauen Champions League heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem VfL und Arsenal kann man sich heute live anschauen. DAZN besitzt die Rechte an der Übertragung der Women's Champions League und zeigt somit nach dem Hinspiel auch das heutige Rückspiel exklusiv und in voller Länge.

Die dabei positive Nachricht: Der Streamingdienst macht die Begegnung selbst denen zugänglich, die kein Abonnement besitzen. Üblicherweise lässt sich zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro monatlich, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (274,99 Euro per Einmalzahlung oder 24,99 Euro in monatlichen Raten) auswählen, die Königsklasse der Damen ist zudem aber auch live bei YouTube zu sehen. DAZN überträgt dort gratis.

Christoph Fetzer übernimmt zu Wolfsburg gegen Arsenal den Job als Kommentator, während Josephine Henning ihm als Expertin zur Seite steht. Los geht die Ausstrahlung wenige Minuten vor dem Anstoß.

Über den prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb der Damen und Herren hinaus bekommt Ihr in Sachen Fußball auch noch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 angeboten. Und wiederum über den Fußball hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts und noch mehr.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

VfL Wolfsburg vs. Arsenal: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute im Liveticker

Nichts verpassen werdet Ihr auch dann, wenn Ihr Euch zum heutigen Spiel nicht bei DAZN, sondern bei SPOX reinklickt. Wir tickern das Duell nämlich live mit.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: VfL Wolfsburg - Arsenal WFC

VfL Wolfsburg - Arsenal WFC Wettbewerb: UEFA Women's Champions League

UEFA Women's Champions League Rahmen: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Ausgangslage: 1:1

1:1 Datum: 31. März 2022

31. März 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

