Der FC Bayern München empfängt in der Champions League der Frauen heute Paris Saint-Germain zum Viertelfinal-Hinspiel. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Die Frauen des FC Bayern München treffen heute im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. Holen die Bayern-Frauen ein gutes Ergebnis für das Rückspiel heraus? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

FC Bayern München vs. PSG: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erstmals bestreiten die Frauen des FC Bayern München ein Spiel auf der ganz großen Bühne in der Allianz Arena. Für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn ist die Partie "ein Meilenstein" für die Frauenfußball-Abteilung. "Wir haben uns über die vergangenen Jahre als Verein erarbeitet, dass wir in Europa mit den Besten mithalten können", sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn: "Ich glaube fest an meine Mannschaft und traue uns alles zu."

Vor Beginn: Das Viertelfinal-Hinspiel wird heute um 18.45 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen. Erwartet werden mehr als 10.000 Zuschauer.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Begegnung in der Champions League der Frauen zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain.

FC Bayern München vs. PSG: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

Für die Live-Übertragung von FC Bayern München vs. PSG ist heute exklusiv DAZN verantwortlich. Der Streamingdienst zeigt das Spiel ab 18.30 im Livestream mit folgender Besetzung:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Tabea Kemme

Tabea Kemme Reporter vor Ort: Andreas Veredas

Auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 könnt Ihr das Viertelfinal-Hinspiel live verfolgen. Das ist aber nur nach einer Zuzahlung zu einem bereits bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag möglich.

Ein DAZN-Abo, mit dem Ihr unter anderem auch fast alle Spiele der Champions League der Männer live verfolgen könnt, kostet monatlich 29,99 Euro oder 279,99 im Jahr. Hier könnt Ihr Euch das DAZN-Abo Eurer Wahl sichern!

Champions League: Die Viertelfinal-Begegnungen der Frauen im Überblick