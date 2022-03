Es wird Ernst in der Champions League der Damen! Die Wölfinnen vom VfL sind heute im Viertelfinal-Auftaktspiel beim Arsenal WFC gefordert. Alle Antworten zur Live-Übertragung im TV und Livestream findet hier im Artikel.

Als eines von nur zwei deutschen Teams sind die Wolfsburger Damen Teil des Women Champions League-Viertelfinals. Nach Ihrem letztmaligen Gewinn der Königsklasse im Jahr 2014 wollen die Grün-Weißen in diesem Jahr einen neuen Anlauf im Rennen um den Titel nehmen.

Tatsächlich hat sich die Damenabteilung des VfL Wolfsburg in der Gruppenphase die bestmögliche Ausgangsposition erarbeitet. In einer denkbar knappen Vorrunde, in der die ersten drei Vereine allesamt genau elf Punkte auf dem Konto hatten, waren es letztlich die Niedersachsen, die dank der besten Tordifferenz das vermeintlich einfachere Los in der ersten K.o.-Runde ziehen würden.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: UEFA Champions League (Frauen)

UEFA Champions League (Frauen) Spieltag: Viertelfinale, Hinspiel

Viertelfinale, Hinspiel Datum: Mittwoch, 23. März

Mittwoch, 23. März Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Emirates Stadium in London

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

Seit Beginn dieser Saison liegen die Übertragungsrechte aller Spiele der Women Champions League in Händen des Streaminganbieters DAZN. Im folgenden geben wir Euch alle notwendigen Informationen rund um die Ausstrahlungszeiten und das benötigte Abonnement.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League im Livestream

Wer sich das Spiel heute live zu Gemüte führen möchte und außerdem auch Inhaber oder Inhaberin eines DAZN-Abonnements ist, kann ab 21.00 Uhr ganz entspannt den entsprechenden Stream aufrufen. Kommentator Christoph Fetzer und Expertin Josephine Henning werden durch das Geschehen begleiten.

Insofern Ihr noch nicht Kunde oder Kundin des Anbieters seid, so dürfen wir Euch nun das Abonnement einmal vorstellen. Unter allen Sportanbietern auf dem deutschen Markt bietet DAZN derzeit das größte Programm. Vom Bundesliga-Fan über Fans amerikanischer Sportarten wie der NFL oder NBA bis hin zu Fans diverser Wintersportarten kommen hier alle auf Ihre Kosten. Apropos: Für eine einmonatige Mitgliedschaft berechnet das Unternehmen derzeit 29,99€, im Jahr sind es 274,99€. Das hat Euch überzeugt? Dann könnt Ihr hier direkt die Variante buchen, die Euch am liebsten ist.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League live im TV

Um das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen, benötigt Ihr einen Receiver entweder der Marke GigaTV oder Sky Q. In beiden Fällen können die zwei geradlinigen Kanäle DAZN1 und DAZN2 ganz einfach zugebucht werden. Weitere Informationen gibt's hier.

Wenn Ihr bereits in Besitz aller genannten Grundvoraussetzungen seid, könnt Ihr heute ab 20.45 Uhr den Sender DAZN1 einschalten. Hier wird das Spiel synchron und parallel zum Livestream-Programm gezeigt.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Viertelfinale im Frauen Champions League - Alle Viertelfinal-Begegnungen