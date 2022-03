Im Viertelfinale der Champions League der Frauen tritt der VfL Wolfsburg heute beim FC Arsenal an. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg: Die Damen des Bundesligisten treten zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League in London an. Hier gibt's die Begegnung im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am gestrigen Dienstag kam es zu den ersten beiden Viertelfinals, dabei gab es jeweils Auswärtssiege. Die Damen des FC Bayern unterlagen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena 1:2, die Frauen von Real Madrid dem FC Barcelona 1:3. Vor den Wölfinnen sind heute Juventus Turin und Olympique Lyon im Einsatz.

Vor Beginn: In der Champions League der Frauen treten Arsenal und der VfL Wolfsburg heute gegeneinander an. Es ist das Hinspiel im Viertelfinale. Los geht es um 21 Uhr, Schauplatz ist das Emirates Stadium in London.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Arsenal vs. VfL Wolfsburg: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

Wer Arsenal gegen Wolfsburg live anschauen möchte, kann bei DAZN einschalten. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an der Women's Champions League gesichert und trägt diese nicht nur auf der kostenpflichtigen Plattform auf, sondern auch kostenlos auf YouTube.

Als Kommentator ist Christoph Fetzer im Einsatz, als Expertin die ehemalige Nationalspielerin Josephine Henning.

Arsenal vs. VfL Wolfsburg: Viertelfinale in der Frauen Champions League heute im Liveticker - Alle Viertelfinal-Begegnungen