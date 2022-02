Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet heute mit einem Spiel gegen Spanien den Arnold Clark Cup. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Europameisterschaft im Juli 2022 in England nehmen die DFB-Frauen am Arnold Clark Cup, einem Vier-Nationen-Turnier, teil. Dieser soll von nun an jährlich stattfinden.

Frauenfußball - Deutschland vs. Spanien: Arnold Clark Cup - Die wichtigsten Infos

Die erste Auflage des Arnold Clark Cups wird am heutigen Donnerstag, den 17. Februar, mit dem Duell der Frauen-Nationalmannschaften Deutschlands und Spaniens eröffnet. Das gesamte Vier-Nationen-Turnier wird in England an drei Orten ausgetragen. Deutschland gegen Spanien steigt im Riverside Stadium in Middlesbrough, angepfiffen wird das Duell um 15.30 Uhr deutscher Zeit.

© getty Bei der WM 2019 gingen die deutschen Frauen gegen Spanien als Sieger hervor.

Außerdem sind heute auch die anderen zwei Nationen im Rahmen des 1. Spieltags im Einsatz. Gastgeber England trifft um 20.30 Uhr - ebenfalls in Middlesbrough - auf Olympiasieger Kanada. Der 2. Spieltag findet am 20. Februar in Norwich (Carrow Road), der 3. am 23. Februar in Wolverhampton (Molineux Stadium) statt.

Frauenfußball, Arnold Clark Cup: Der Spielplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) Donnerstag, 17. Februar 2022 15.30 Uhr Deutschland Spanien Middlesbrough (Riverside Stadium) Donnerstag, 17. Februar 2022 20.30 Uhr England Kanada Middlesbrough (Riverside Stadium) Sonntag, 20. Februar 2022 16.15 Uhr England Spanien Norwich (Carrow Road) Sonntag, 20. Februar 2022 21.15 Uhr Kanada Deutschland Norwich (Carrow Road) Mittwoch, 23. Februar 2022 15.30 Uhr Spanien Kanada Wolverhampton (Molineux Stadium) Mittwoch, 23. Februar 2022 20.30 Uhr England Deutschland Wolverhampton (Molineux Stadium)

Frauenfußball - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream

Die drei Partien der deutschen Nationalmannschaft werden allesamt im ZDF und in der ARD angeboten. Um die Übertragung heute kümmert sich die ARD. Zwar nicht im TV, dafür aber im Livestream auf sportschau.de wird die Partie übertragen. Auch das Spiel gegen Kanada bietet die ARD an, das Aufeinandertreffen mit England hingegen zeigt das ZDF im Livestream auf zdf.de. Im Free-TV wird hingegen nichts gezeigt.

Ebenfalls Übertragungen zum Arnold Clark Cup bietet IGTV, der Video- und Streamingdienst von Instagram, an. Dafür müsst Ihr lediglich das Instagram-Profil "arnoldclarkcup" aufrufen.

Frauenfußball - Arnold Clark Cup:

Der Arnold Clark Cup wird in einem Liga-Format gespielt. K.o.-Spiele wird es nicht geben, die vier Teams bestreiten jeweils drei Spiele. Jeder spielt dabei einmal gegen jeden. Das Team, das nach drei Spielrunden die meisten Punkte hat, ist Sieger des ersten Arnold Clark Cups. Bei gleicher Anzahl an Punkten entscheidet die bessere Tordifferenz.