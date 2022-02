Frauenfußball - Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist heute zum zweiten Mal im Rahmen des Arnold Clark Cups im Einsatz. Gegner ist Olympiasieger Kanada. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Frauenfußball - Deutschland vs. Kanada: Arnold Clark Cup - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Spanien ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag in den Arnold Clark Cup, ein Vier-Nationen-Turnier, das von nun an jährlich stattfinden soll, gestartet. Damit ist ein Drittel getan, am heutigen Sonntag, den 20. Februar, geht es für die deutschen Damen direkt weiter, wenn im englischen Norwich das Spiel gegen Olympiasieger Kanada ansteht. Die beiden Mannschaften treffen um 21.15 Uhr deutscher Zeit im Stadion an der Carrow Road aufeinander.

Davor, um 16.15 Uhr, bestreiten Gastgeber England und Spanien ihr Duell am 2. Spieltag - ebenfalls in Norwich. Da Kanada im ersten Spiel gegen England nicht über ein 1:1 hinauskam, haben alle vier Nationen jeweils einen Punkt auf dem Konto und zudem die gleiche Tordifferenz.

Am 23. Februar geht es dann weiter für die Deutschen, dann steht nämlich das Spiel gegen England an.

© getty Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat den Arnold Clark Cup mit einem 1:1-Unentschieden gegen Spanien eröffnet.

Wettbewerb: Arnold Clark Cup (2. Spieltag)

Arnold Clark Cup (2. Spieltag) Datum: Sonntag, 20. Februar 2022

Sonntag, 20. Februar 2022 Uhrzeit: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Ort: Carrow Road (Norwich, England)

Carrow Road (Norwich, England) Livestream: Sportschau.de, IGTV

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Der Spielplan im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) Donnerstag, 17. Februar 2022 15.30 Uhr Deutschland 1:1 Spanien Middlesbrough (Riverside Stadium) Donnerstag, 17. Februar 2022 20.30 Uhr England 1:1 Kanada Middlesbrough (Riverside Stadium) Sonntag, 20. Februar 2022 16.15 Uhr England -:- Spanien Norwich (Carrow Road) Sonntag, 20. Februar 2022 21.15 Uhr Kanada -:- Deutschland Norwich (Carrow Road) Mittwoch, 23. Februar 2022 15.30 Uhr Spanien -:- Kanada Wolverhampton (Molineux Stadium) Mittwoch, 23. Februar 2022 20.30 Uhr England -:- Deutschland Wolverhampton (Molineux Stadium)

Frauenfußball - Deutschland vs. Kanada, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream

Wie bereits das Auftaktspiel gegen Spanien läuft auch das heutige Duell mit Kanada im kostenlosen Livestream auf sportschau.de. Eine Free-TV-Übertragung in der ARD wird es jedoch erneut nicht geben.

Eine weitere Möglichkeit, Deutschland gegen Kanada beim Arnold Clark Cup live verfolgen zu können, bietet zudem der Livestream von IGTV, der Video- und Streamingdienst von Instagram. Dafür müsst Ihr lediglich das Profil des Arnold Clark Cups aufrufen.

Das dritte und letzte Spiel der DFB-Damen gegen England am Mittwoch, den 23. Februar, übertragen das ZDF und IGTV im kostenlosen Livestream.

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Die Tabelle nach dem 1. Spieltag