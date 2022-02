Für die deutsche Frauennationalmannschaft steht heute das finale und entscheidende Spiel beim Arnold Clark Cup an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Arnold-Clark-Cup ist der dritte und gleichzeitig letzte Spieltag angebrochen. Für die deutschen Damen geht es heute nochmal gegen Gastgeber England.

Der Wettbewerb wird in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt ausgetragen. Insgesamt duellieren sich vier der aktuell zehn besten Nationalmannschaften im sogenannten "Round-Robin-Format". Dabei spielen alle Teams jeweils einmal gegeneinander. Wer am Ende dieser drei Partien am Anfang der Tabelle steht, kann sich Gewinner des Arnold-Clark-Cups nennen.

Neben dem deutschen Nationalteam sind auch England, Spanien und Kanada Teil des Turniers.

Frauenfußball - Deutschland vs. England, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: Arnold-Clark-Cup 2022

Arnold-Clark-Cup 2022 Spieltag: Spieltag 3/3

Spieltag 3/3 Datum: Mittwoch, 23. Februar

Mittwoch, 23. Februar Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Molineux Stadium in Wolverhampton

Frauenfußball - Deutschland vs. England, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans und Interessierten! Für die Begegnung zwischen Deutschland und England wird es eine kostenlose Übertragung geben. Wie schon in den vorangegangenen Partien nimmt sich auch diesmal wieder ein öffentlich-rechtlicher Sender dieser Aufgabe an.

© getty Lea Schüller (l.) erzielte mit dem späten Ausgleich gegen Spanien das erste Tor für Deutschland beim Arnold-Clark-Cup.

Frauenfußball - Deutschland vs. England, Übertragung: Arnold Clark Cup heute im Livestream

Die gesamte Partie wird komplett kostenfrei in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen. Ab 20.25 Uhr und damit nur wenige Minuten vor offiziellem Spielbeginn geht die Übertragung live auf Sendung. Hier kommt Ihr direkt zum Stream.

Alternativ dazu wird das Spiel auch auf dem Instagram-Account des Arnold Clark Cups gezeigt. Möglich macht das die Video- und Streamingfunktion des sozialen Mediums IGTV.

Frauenfußball - Deutschland vs. England, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV

Es wird keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Frauenfußball - Deutschland vs. England, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellung

Deutschland: Frohms - Rall, Feldkamp, Oberdorf, Gwinn - Magull, Dallmann, Däbritz - Brand, Schüller, Bühl

Frohms - Rall, Feldkamp, Oberdorf, Gwinn - Magull, Dallmann, Däbritz - Brand, Schüller, Bühl England: Earps - Daly, Bright, Greenwood, Stokes - Williamson, Toone, Walsh - Kirby, Russo, Hemp

Frauenfußball - Deutschland vs. England, Übertragung: Arnold Clark Cup heute live im TV und Livestream - Die Tabelle am Mittwoch des 3. Spieltags