Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Termine, Spielplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

In wenigen Tagen geht für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft der Arnold Clark Cup los. Termine, Spielplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream - SPOX erklärt Euch die wichtigsten Infos zum Turnier.

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Termine, Spielplan, Teilnehmer

Der Arnold Clark Cup ist ein Vier-Nationen-Turnier im Frauenfußball, der ab 2022 jährlich in England stattfinden wird. Der erste Arnold Clark Cup überhaupt wird am Donnerstag, den 17. Februar, eröffnet.

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Teilnehmer

Neben Gastgeber England nehmen zusätzlich auch Deutschland, Spanien und Olympiasieger Kanada am Turnier teil. Die vier Mannschaften kämpfen bis zum 23. Februar an drei verschiedenen Orten um den Titel: in Middlesbrough (Riverside Stadium), Norwich (Carrow Road) und Wolverhampton (Molineux Stadium).

Außerdem bilden die vier Nationen eine Gruppe, in der jeder einmal gegen jeden spielt. Eine K.o.-Phase gibt es nicht. Wer am Ende ganz oben steht und die meisten Punkte hat, gewinnt das Turnier. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz.

Die europäischen Mannschaften nutzen den Arnold Clark Cup zur Vorbereitung auf die bevorstehende Europameisterschaft in England, die wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste und nun endlich im Juli stattfinden soll.

© getty Die DFB-Frauen nutzen den Arnold Clark Cup, um sich auf die bevorstehende Europameisterschaft in England vorzubereiten.

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Termine, Spielplan

Das Turnier eröffnen am Donnerstag die deutsche und die spanische Frauen-Nationalmannschaft im Riverside Stadium in Middlesbrough. Am selben Tag steigen auch die anderen zwei Teams ins Turnier ein, wenn sich England und Kanada gegenüberstehen.

Der 2. Spieltag findet am Sonntag, den 20. Februar, statt, der 3. und letzte geht am Mittwoch, den 23. Februar, über die Bühne.

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) Donnerstag, 17. Februar 2022 15.30 Uhr Deutschland Spanien Middlesbrough (Riverside Stadium) Donnerstag, 17. Februar 2022 20.30 Uhr England Kanada Middlesbrough (Riverside Stadium) Sonntag, 20. Februar 2022 16.15 Uhr England Spanien Norwich (Carrow Road) Sonntag, 20. Februar 2022 21.15 Uhr Kanada Deutschland Norwich (Carrow Road) Mittwoch, 23. Februar 2022 15.30 Uhr Spanien Kanada Wolverhampton (Molineux Stadium) Mittwoch, 23. Februar 2022 20.30 Uhr England Deutschland Wolverhampton (Molineux Stadium)

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Übertragung im TV und Livestream

Die Spiele des Frauen-DFB-Teams übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF jeweils im kostenlosen Livestream. Im Sportschau-Livestream laufen dabei die Spiele gegen Spanien und gegen Kanada, das Duell gegen England bietet die ZDF auf zdf.de an.

Außerdem könnt Ihr die Partien auch im Livestream von IGTV, dem Video- und Streamingdienst von Instagram, verfolgen. Diese werden auf dem Instagram-Profil des Arnold Clark Cupsangeboten.

Frauenfußball - Arnold Clark Cup: Die Tabelle