Frauen-BL: Auch München stolpert, Wolfsburg ist Herbstmeister

Die Fußballerinnen von Bayern München haben die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga verpasst. Die Meisterinnen aus München kamen zum Hinrunden-Abschluss bei Turbine Potsdam nur zu einem 1:1 (0:1) und liegen weiter einen Punkt hinter dem Spitzenreiter VfL Wolfsburg (26). Der DFB-Pokalsieger hatte sich am Samstag mit dem 1:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen ebenfalls einen Patzer erlaubt.

In Potsdam glich Giulia Gwinn (49.) per Foulelfmeter die Turbine-Führung durch Selina Cerci (30.) aus. "Keine der Mannschaften hatte am Ende drei Punkte verdient. Es war zu ausgeglichen", sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer bei MagentaSport.

Auf Rang drei liegt die TSG Hoffenheim, die ebenfalls auswärts stolperte. Die Champions-League-Teilnehmerinnen aus dem Kraichgau mussten sich mit einem 1:1 (0:1) im Baden-Derby beim sieglosen SC Sand zufrieden geben und verpassten es, nach Punkten mit Wolfsburg gleichzuziehen.

Der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt musste zum Abschluss des Spieltags sogar eine überraschende Niederlage hinnehmen. Bei Werder Bremen unterlagen die Hessinnen am Sonntagabend mit 0:1 (0:0).

Frauen-Bundesliga: Tabelle nach der Hinrunde