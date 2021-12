Hoffenheim-Juwel Jule Brand sorgt für Furore: "Man weiß nie, was sie als nächstes macht"

Jule Brand ist eine der spannendsten jungen deutschen Fußballerinnen. SPOX und GOAL haben mit einem ihrer Förderer gesprochen.

Jürgen Ehrmann weiß bestens darüber Bescheid, was Jule Brand alles kann. Schließlich war er es, der der heute 19-jährigen deutschen Nationalspielerin zu ihrem Durchbruch in der Frauen-Bundesliga verhalf.

Ehrmann, inzwischen Sportlicher Leiter der Frauen-Mannschaft der TSG Hoffenheim, war seinerzeit noch Trainer des Bundesliga-Teams der TSG. Brand fiel ihm in der U20 der Kraichgauerinnen auf, die in der 2. Bundesliga kickt.

"Sie fiel schon durch ihre langen Schritte auf, aber damals sah das alles noch ein bisschen staksig und nicht so harmonisch aus wie heute", sagt Ehrmann exklusiv gegenüber SPOX und GOAL. Brands Talent sei dennoch nicht zu übersehen gewesen: "Bei der U20 wurde immer deutlicher, dass sie sehr besondere Fähigkeiten besitzt."

Jule Brand? "Technisch schon extrem weit für ihr Alter"

Im Frühjahr 2020, also während des ersten Corona-Lockdowns, durfte die Teenagerin erstmals mit Hoffenheims erster Mannschaft trainieren. Bei den Einheiten, die ob der Hygienevorschriften seinerzeit zunächst nur mit sehr wenig physischem Kontakt durchgeführt werden durften, fiel Brands hervorragende Technik ganz besonders auf: "Sie war technisch schon extrem weit für ihr Alter", betont Ehrmann.

Inzwischen hat sich Brand in Hoffenheims erster Mannschaft etabliert, debütierte im April diesen Jahres sogar in der A-Nationalmannschaft und hat bis dato zehn Länderspiele für die DFB-Frauen absolviert. Sie sei inzwischen dynamischer und habe auch körperlich zugelegt, lobt Ehrmann: "Man weiß im Spiel nie, was sie als nächstes macht. Sie hat ohne und auch mit Ball eine enorme Geschwindigkeit. Auch ihr Spielverständnis hat sich verbessert und sie hat Fortschritte im taktischen Bereich gemacht."

Mit Hoffenheim ist Brand diese Saison nun sogar in der Champions League der Frauen unterwegs und stand bis dato in vier Gruppenspielen - unter anderem gegen Arsenal und Barcelona - in der Startelf der TSG.